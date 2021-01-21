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【扣稅攻略】最後召集！ 部署退休兼慳稅留意「扣稅三寶」（附扣稅計算）

理財規劃 09:00 2021/01/21

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「扣稅三寶」即強積金可扣稅自願性供款（TVC）、延期年金（QDAP）及自願醫保（VHIS）自2019年推出以來，漸受市民重視，好處是幫助市民部署退休儲蓄，二來計劃成員可申請稅務扣減。申請人只要在今個財政年度（3月31日）前成功開戶及完成供款，即可享退稅優惠，想知可以扣幾多，即睇下面懶人包。要注意，開戶同處理供款都需要一啲時間，記得盡早部署及預留足夠時間呀！

自願醫保：扣稅上限為8,000元

每名自願醫保受保人每年可作扣稅的保費上限為8,000元，納稅人除了為自己購買自願醫保計劃外，亦可為家人購買自願醫保，每名受保人士的扣稅額及保費可合併計算，作扣稅之用，可扣稅人數不設上限，如納稅人是家庭內收入最高、應繳稅最多的成員，以上做法可以慳更多稅。

【自願醫保扣稅計算】打工仔慳到幾多稅？「貼地」計法你要識

【自願醫保特色】自願醫保計劃　3大特點你要知

延期年金及TVC：扣稅上限共60,000元

延期年金及強積金可扣稅自願性供款（TVC）的扣稅額是共用，每名供款人每年合共有60,000元上限。以現時累進稅率最高稅階的稅率17%計算，每名參加者最多可節省10,200元的稅款。

還有一招可以享盡60,000元的扣稅額，除了月供TVC外，亦可以就TVC進行額外一筆過供款，不過記得要每年3月31日課稅年度前完成供款，供款人亦要留意計劃的最低一筆過供款的金額。

【延期年金 VS TVC】可扣稅MPF供款或延期年金？　決定前要考慮的3個關鍵因素

【月入幾多人士最抵供？】年薪40萬打工仔　自願性供款扣稅最多

實際可以慳到多少稅？

以上提到的8,000元及60,000元只是稅務扣除的上限金額，納稅人實際可慳的稅款是與個人稅階及供款額有關，計算為下︰

所交保費/供款 X 稅率 = 可節省稅款

以自願醫保為例：納稅人應課稅入息為150,000元，邊際稅率為10%。自願醫保每年保費為5,000元，即代表每年最多可節省的稅款為︰

$5,000 X 10% = $500

另外，每名納稅人的稅務狀況不盡相同，尤其在免稅額中包含多項扣稅優惠，例如子女免稅額、個人進修開支、居所貸款利息等，將這些一併計算下，每人實際可慳到的稅款是不同。想一清兩楚、簡單地了解「扣稅三寶」可慳幾多稅款，可到稅務局網站計算。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 退休理財

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