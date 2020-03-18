▲ 【熊市來臨】回顧過往疫症對股市影響 長綫投資最穩陣？

新冠肺炎全球大流行，拖累環球股市急挫，美股於兩周內三度熔斷。CNBC早前就現時環球股市的情況，訪問新加坡投資平台StashAway的看法，該平台整合歷史上多次出現嚴重疫症期間股市表現的數據，顯示幾次疫症的影響只屬於短期。在恐慌情緒高漲下，投資者應如何調整投資策略？

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回顧過往12次疫情 僅短期影響股市

StashAway聯合創辦人兼首席投資官Freddy Lim在其投資平台撰文，整合了自1980年以來的多次傳染病疫情對股票市場的影響。根據過往12次的疫症爆發期間，包括愛滋病、H5N1禽流感病毒及沙士等疫情下，股票市場在見底之後24個月的表現。文章指，1981年的愛滋病爆發對股市的衝擊最大，根據數據，MSCI世界股票指數在愛滋病流行初期，由高位到觸底下跌17％，歷時逾5個月；而2003年沙士爆發期間，MSCI世界股票指數由高位下調14.4％至觸底，歷時1.9個月。Freddy Lim更指，數據顯示，在大部分疫症影響期間，市場在觸底後大約1個月內開始反彈。

Freddy Lim接受CNBC訪問時指，根據歷史上多次疫症肆虐期間股市表現的數據，顯示過往12次的疫症爆發的影響只屬於短期，大多只持續不多於2個月的時間，僅愛滋病的影響較長。他認為，在新冠肺炎疫症爆發前，美國和中國的基本經濟指標均很強勁，疫情的影響很可能會延遲兩國的經濟增長，但不會造成破壞。

▲ 過往疫情對股市影響（圖片來源：stashway）

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進行長綫投資 免受恐慌情緒影響

若疫情帶動股市調整只屬短期，投資者應如何在波動的股市中尋找機遇？新加坡星展銀行財務規劃主管Lorna Tan接受CNBC訪問時指，波動性時期或會是入市及評估風險承受能力的好時機。她認為，投資者可採取以下4個投資策略，免受恐慌情緒影響。

進行長綫投資： 確保有3至6個月的現金儲備，在市場上投資的資金都應鎖定以實現長期目標。

確保有3至6個月的現金儲備，在市場上投資的資金都應鎖定以實現長期目標。 分段入市： 進行定期定額的投資，善用平均成本法，讓你能在跌市時以較低的成本買入股份，長遠而言可拉低平均成本，獲得整體更好的平均入場價。

進行定期定額的投資，善用平均成本法，讓你能在跌市時以較低的成本買入股份，長遠而言可拉低平均成本，獲得整體更好的平均入場價。 善用複利效應： 投資的時間長短遠比看準入市時機更為重要。堅持有紀律的投資計劃，善用複利效應來滾存資金。

投資的時間長短遠比看準入市時機更為重要。堅持有紀律的投資計劃，善用複利效應來滾存資金。 多元化：考慮投資低成本、被動管理的指數基金或交易所交易基金（ETF），有助投資者建立多元化的投資組合，分散風險。

責任編輯：李瑩