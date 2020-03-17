【新冠肺炎】航空公司倒閉 呢3隻旅遊保險提供保障

▲ 航空公司倒閉 呢3隻旅遊保險提供保障

新型冠狀病毒疫情全球大流行，不少國家均實施嚴格入境政策，而疫情亦令群眾減少外遊。在全球旅遊業一片不景氣之下，有航空顧問機構警告，若疫情持續，大部分航空公司或在5月底面臨倒閉。現時市面上僅少數旅遊保險會就航空公司倒閉為旅客提供保障，未來計劃要出遊人士就要注意了。

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1. 藍十字──賠償替代交通的額外開支

航空公司在投保人展開行程前宣布倒閉，藍十字「智在遊旅遊保險」的投保人可獲特別津貼，獲賠償因購買替代交通的額外開支，視乎投保計劃，最高可獲賠1,000元至2,000元。惟賠償似乎並不足以購買傳統經濟艙的來回機票。

2. 立橋保險──賠償不能退回的預繳費用

在旅議會註冊的旅行社破產或航空公司倒閉，以致未能如期出發，立橋保險的旅遊保險一律當「取消旅程」處理，視乎投保計劃，最高可獲賠10,000元至30,000元，賠償不能退回的預繳費用，包括訂金、旅費、機票、住宿費等。惟需留意，香港航空已不在受保障範圍。

3. 中銀人壽──賠償不能退回的預繳費用及行程延誤引致的費用

若受保人在出發前，在旅議會註冊的旅行社破產或航空公司倒閉，中銀人壽「環宇智選旅遊保障計劃」以「取消旅程」提供賠償，受保人可獲賠償不能退回的預繳費用，例如訂金、旅費、機票費用、交通費用、住宿、旅行團費、表演活動門票、博物館或主題公園門票等等，最高可獲賠30,000元至50,000元。

如航空公司在受保人的行程途中宣布倒閉，受保人可獲「旅程延誤」的現金津貼賠償或額外轉乘其他公共交通工具及海外住宿費用的賠償。視乎受影響的時數而決定最終賠償金額，一般以延誤6小時為單位，最高可獲2,100元至10,000元賠償，另外，香港航空亦不在此計劃的受保障範圍。

旅遊保險 最高保障額（港元） 藍十字 智在遊旅遊保險 智選計劃： 1,000 尊尚計劃： 2,000 立橋保險 旅遊保險 旅遊25︰10,000 旅遊75︰20,000 旅遊200︰30,000 中銀人壽 環宇智選旅遊保障計劃 旅程延誤︰ 銀計劃﹕2,100-3,500 金計劃﹕2,700-5,000 鑽石計劃﹕3,600-10,000 取消旅程︰ 銀計劃﹕30,000 金計劃﹕40,000 鑽石計劃﹕50,000

*一切資料以官方公布為準

責任編輯︰陳啟昌