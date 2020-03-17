▲ 【新冠肺炎】疫症打亂行程 Asia Miles/Avios退票、改機票攻略

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球多地擴散，各國收緊入境限制，不少航空公司為早已購買機票的旅客提供延期或退票服務。如使用飛行里數兌換飛行獎勵機票的旅客，無論你是用Asia Miles還是Avios兌換機票，更改出發日期或退回飛行里數亦有辦法！

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1. 亞洲萬里通（Asia Miles）

國泰航空 （00293） 由即時起豁免下列有關「亞洲萬里通」之國泰航空或國泰港龍航空獎勵機票的服務費用。

免費退款/重新訂位/更改航點

亞洲萬里通會為實施重要旅遊限制的國家/地區，豁免退款/重新訂位/更改航點的服務費用。會員須於2020年4月30日前提出有關要求。若選擇重新訂位/更改航點，更改後的日期必須為2020年12月10日或以前，須受艙位供應限制，而機票有效期亦將作相應調整。

原有機票必須符合以下日期要求，方可獲豁免服務費用：

免費重新訂位/更改航點

若會員於2020年2月4日或之前預訂行程，而行程涉及任何於2020年5月31日前往返或過境香港的機票，會員可更改有關預訂而毋須支付重新訂位或更改行程之手續費。會員可在2020年4月30日前重新預訂2020年12月10日前完成的旅程，並須受艙位供應限制，而機票有效期亦將作相應調整。

亞洲萬里通的會員服務主任將於機票原定出發日期前至少5日，以電郵聯絡受影響的會員安排重新訂位。更改機票的條款須受相關特別票務安排和亞洲萬里通的一般條款及細則約束。

如果航班將於5日內出發，但仍未收到亞洲萬里通的電郵，可透過亞洲萬里通網站查詢航班的日期或目的地機位供應狀況，挑選合適的航班，並透過綫上即時對話與亞洲萬里通聯絡。

如航班將於5日以後出發，請填妥網上表格，亞洲萬里通的會員服務主任將於5日內以電郵或電話回覆。

詳情

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2. 英航會員俱樂部 Avios

另一受港人歡迎飛行奬勵計劃是英航會員俱樂部（Executive Club），儲下的里數Avios同樣可兌換機票，惟暫時未有推出有關新冠肺炎的免費更改日期/時間或退票等政策。英航會員俱樂部以Avios兌換機票的計劃下，原本亦設有更改日期／時間及取消行程的服務，惟需繳付額外的手續費。

如果想更改航班的日期或時間，就需繳付427港元的手續費。如果選擇取消行程，會員同樣需付427港元的手續費，惟可退還所兌換的飛行里數。申請更改日期／時間或取消行程必須於航班起飛24小時前進行。

更改日期／時間* 取消行程* 透過服務中心更改日期／時間、取消行程^ 收費 427港元 427港元 190港元 *以金卡優先獎勵預訂，毋須繳付手續費

^金卡會員豁免手續費

新冠肺炎疫情於全球蔓延，各大平台的退票、更改行程政策或會有所變動。如需更改計劃行程，宜多加留意各大平台的最新消息。

責任編輯：曹佩鈞