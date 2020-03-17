【經濟衰退】有經濟困難可申請延期還學貸？即睇申請要求及教學

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球肆虐，重挫環球經濟，本港經濟同樣受拖累。財政司司長陳茂波預期，本港失業率將升至9年新高。疫情下，如打工仔因近日經濟環境轉差而收入驟減，可考慮申請延期償還學生資助處（學資處）的學費貸款，減輕經濟負擔。

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根據學生資助處資料，如借貸人因繼續修讀全日制課程、經濟困難或患重病而在償還貸款方面有困難，可申請延期還款。所有延期還款申請須連同有關證明文件於有關分期還款到期日之前，以書面方式向學資處提出。

可申請延期還款的資助 / 貸款計劃：

資助專上課程學生資助計劃 （2007/08學年前名為「本地專上學生資助計劃 」）

專上學生資助計劃

全日制大專學生免入息審查貸款計劃

專上學生免入息審查貸款計劃

擴展的免入息審查貸款計劃

學生資助計劃（前香港樹仁學院）

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申請方法：

1. 下載延期償還貸款申請表格（經濟困難╱患病）表格，填寫基本個人資料、申請理由及家庭經濟狀況。

2. 申請表格需連下列的證明文件一併呈交：

所持有的所有銀行帳戶紀錄（包括用作支取薪金的銀行帳戶）副本，副本須顯示有關帳戶在過去6個月的詳細提存紀錄。

現時一切的收入來源；

如現時有工作，需提交全職及 / 或兼職的僱傭合約副本；

如現時失業，需提交前僱主發出的離職證明文件，以及最近求職的書面證明

3、填妥表格及相關證明文件，經傳真、郵寄或電郵方式遞交。

最多延期2年 期間不會累計利息

所有延期還款申請須於收到繳款單後及分期還款到期繳款日之前遞交。若學資處在分期還款到期繳款日後才收到有關延期還款申請，學資處將要求申請人首 先償還該逾期還款及有關的附加費及/或利息，才審批延期還款申請 。

如獲准延期償還貸款，標準還款期最多可獲延長2年（即整段還款期可達17年）。在延期還款期內（即核准延期還款期開始前1個月至恢復還款日前1個月），貸款不會累計利息。

詳情可瀏覽：學生資助處

責任編輯：李瑩