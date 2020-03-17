▲ 滙豐FlexInvest入場門檻低至100元 投資初哥點玩最好？

早前專欄簡單介紹了一下滙豐FlexInvest一些特點，除了令滙豐能為即將到臨的虛擬銀行戰作好準備以外，作為小市民的你和我，也在投資上（尤其是本金不多的情況下）多了一個不錯的工具。如果你的本金在200,000元以下的話，FlexInvest就真的很值得大家考慮一下了。

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FlexInvest的收費方法

這裏也再次簡單介紹一下FlexInvest兩個最特別的Product feature：

1. 最低入場門檻100元；

2. 不同一般基金平台於每個「動作」如買入、賣出、轉換時收費，FlexInvest行的是會員制每月收費，平均結餘10,000元以下免費、10,000元至200,000元每月28元、超過200,000元則以結餘的0.8%年率計算。

這兩個特點有多革命性在前文已經清楚交代了，我想大家最關心的問題應該是「到底有幾抵玩？」。

華田就以「以一般方法於銀行認購恒指基金」和「於港交所買入恒指ETF」作為對照，一來FlexInvest本來的對象就是投資經驗尚淺的人，其可以選擇的基金數目其實只有10隻，而且大多是指數基金，適合一眾投資新丁、二來華田一直都信股神巴菲特的理念：「持續買進低成本的標普500指數基金，我想，在多數情況下是最理想的選擇」。

雖然華田比較的是恒指追蹤基金，而非標普500指數基金，相信也有異曲同工之妙。先來詳細列出收費方法給大家參考。

一般基金、港交所ETF和FlexInvest收費比較

事先聲明，滙豐在「傳統基金」和「股票」兩個領域都是全港數一數二地貴的，如果大家在細行買基金、或者在證券行買股票，收費的百分比和門檻都應該會比滙豐低一點點，歡迎大家在頭兩個類別打個折頭喇。

然後便是在各個本金範圍下的收費演示圖。

由於「傳統基金」和「股票」都是以每個「動作」收費，「動作」愈少、費用亦愈少，但FlexInvest則走會員制每月收費，途中不論有多少「動作」收費都會一樣，所以這裏必須華田作了一個假設，假設大家在年頭買入，並且（能忍得住手）不去做任何買賣，一年以來的總收費作比較。

從上表可以看到幾個結論：

1. 本金在10,000元以下FlexInvest完勝（事實是很難跟「免費」競爭嘛）。

2. 10,000元至200,000元層級仍然極具吸引力，因為都是收每月28元，金額愈貼近200,000元便會愈划算。

3. 超過250,000元之後，整個產品便會打回原形，雖然仍然比一般基金稍為吸引，但比直接在港交所買ETF要遜色了。

4. 望真啲其實FlexInvest適合用嚟炒基金，上面個表係Assume緊大家唔會出出入入，如果個事實係大家係會忍唔住手嘅人，咁FlexInvest就真係無得輸喇。

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咁即係點玩最好？

講句廢話，就係各有各優點，直接說一下華田建議的方向：

1. 財富需要長時間的一點一滴累積而成，而投資只是一個放大器，同時也好好抵禦通脹，所以炒炒賣賣我通常都叫大家想清楚，始終必賺的都是經紀那群中間人嘛。

2. 所以不論高低每月投入都是個好習慣，然後就闔埋雙眼唔係咩大事都唔好沽貨走人（最高每年攞實貨「俗稱印牆紙」就最好）。呢個時候我將錢加入去ETF，因為ETF係以根據「動作」收費，唔郁佢就無咩費用架喇。

3. 咁大市都有上上落落，咁又想有返少少Mahjong money投吓機咁又點好呢？我一般會有個收費低嘅證券戶口嚟做買賣，𠵱家FlexInvest就可能係其中一個好選擇，始終我點炒都係一個價，Interactive Broker都要收你Minimum 18蚊一個Trade啦，咁比較起嚟28蚊就真係好平，但係缺點就可能係基金會無ETF咁貼市、無得玩Intra-day咯。

但係又咁講，如果大家想要High risk high return嘅，Options或者與其他Structured product或者會更合口味，基金就幫唔到手喇。

總結一個

對於開始嘗試儲少少錢嘅朋友嚟講，華田覺得大家都可以留意呢隻Product，10,000蚊以下唔使錢、本金200,000元以下的朋友，呢隻Product收費上都抵玩，如果大家亦會擔心自己會心大心細會出出入入會蝕手續費，呢隻都係好工具幫幫大家喇。

提大家一句，投資涉及風險，證券價格可升可跌，以上內容僅供參考，詳情請留意金融機構之產品條款細則。本人亦沒有持有2833，最後祝大家喺投資市場一帆風順、一本萬利喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （76） — 匯豐 FlexInvest 可能是現時香港小本投資的最佳工具】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。