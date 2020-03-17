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【美國減息】美國兩周緊急減息1.5厘 點解香港銀行唔跟？

收息攻略 10:51 2020/03/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，威脅全球經濟，美國聯儲局兩周內第二度緊急減息，累計降息共1.5厘。美聯儲意外連番減息，本港銀行的減息幅度備受關注，滙豐昨宣布維持最優惠利率5厘不變，渣打香港亦維持最優惠利率5.25厘，中銀香港則維持5厘，渣打及中兩行的活期存款利率亦維持不變。分析指，或與港元儲蓄利率已屆零息水平、港銀貸款多以拆息定價有關。

【定期存款】滙豐續減港元定存息 邊間大行存款最高息？

跟減不利銀行淨息差

滙豐去年11月減息0.125厘後，港元存款利率已低至0.001厘，已屆零息水平。香港未有準備推行負利率，若銀行跟隨單方面減息--下調最優惠利率，反而會令淨息差收窄。事實上，滙豐銀行亞太顧問梁兆基當時已明言，息率已減無可減，即使美國下次再減息，滙豐亦無空間跟隨，亦無意推行負利率。

而且，港元拆息（Hibor）除常見於按揭貸款定價，其實企業銀團貸款亦都常用。根據金管局統計，截至2018年底，以Hibor計價的銀行資產約3.4萬億元，可見其實最優惠利率調整與否，實際意義可能不大。渣打大中華區高級經濟師劉健恆亦稱，未見港銀有迫切需要調整P，跟減的可能性較低。

對於昨日拆息未有因美國減息而回落，金管局總裁余偉文相信，與新股集資帶動資金需求有關，預期新股集資完成後，拆息會跟隨美息回落。至於未見銀行調整最優惠利率，他指這是銀行商業決定。

【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具

作者：趙穎妍

責任編輯：陳楚源

欄名 : 存款收息

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