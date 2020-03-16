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【強積金】積金局回應工聯會批評 指MPF長線回報呈穩健增長

退休及生活保障 23:47 2020/03/16

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積金局對於工聯會要求管控 MPF收費，指一直多管齊下推動業界減費。

工聯會昨天發表強積金（MPF）的調查報告，狠批個別基金「收費高、回報低」，促請政府對表現差的產品採取行動，如作整合等及監控收費。

積金局今天（3月16日）回應本報查詢強調，強積金是長線投資，成員毋須過份着眼短期波動，且建議不諳投資的打工仔，不妨揀俗稱懶人基金的預設投資策略。

積金局發言人說，強積金是一項長達三、四十年的長線投資，以基金形式分散投資股債市塲，計劃成員無須過份着眼短期波動。而且，自制度於2000年實施以來，截至去年底，年率化回報為4.1%，整體而言是非常穩健的增長。由於各類MPF基金的風險程度有異，成員應認清基金風險，揀選適合自己的投資組合。對於缺乏投資知識、又或無時間打理組合的打工仔來說，預設投資策略（DIS）是適合的選擇。

此外，工聯會又要求監管當局管控MPF收費，如效法懶人基金等把收費封頂。

積金局發言人續指，除了預設投資基金、以及保守基金的收費受到管控外，其它MPF基金的管理費不受積金條例管制，而是按市場自行決定。儘管如此，積金局多年來一直多管齊下，透過不同方式增加強積金透明度，以推動收費下調；同時要求受託人定期檢討產品的收費水平。

另一方面，問及懶人基金快面世3年，早前政府指擬檢討收費，把計及所有基本使費的開支比率,由現時的0.95%上限，再向下調的進展。

積金局發言人回應，積金局將會就實施近三年的預設投資策略（DIS）進行檢討工作，當檢討有結果後便會作適當公布。

身兼勞工顧問委員會僱員代表的工聯會成員鄧家彪，昨要求政府加強監管MPF ，因調查發現，有8個高於平均基金開支比率1.46%的基金，跑輸行內回報，顯示收費高、規模大的基金，表現卻較差。而放眼長線，現時有10隻基金，其10年的年率化回報低至不足0.2%，甚至個別竟然是負數；同樣，回報低於3%的基金更多達四成比重。

鄧家彪建議，政府宜把長期表現差的基金作整合，變相減輕行政開支。他又建議同時設立「追貼通脹機制」，即MPF每年不少於3%回報，冀保障供款不受通脹蠶蝕。

鄧家彪以每年3%通脹來衡量基金回報，發現502隻基金中，只有174個基金或佔三成半比重，在過去1年能平均獲得超過3%回報；另外三成三或165隻基金跑輸通脹，餘下多達三成更呈負回報的虧蝕狀態。若強積金欠缺保本保值功能，兼且回報又不穩定，將嚴重妨礙長者晚年的退休生活。

工聯會又指，截止今年2月底，人均MPF帳面已蝕7730元已甚表擔心。而晨星香港的最新數據更顯示，受新冠肺炎及全球股災所累，截至上周三（3月11日）的統計，首季MPF巳急跌7.3%，打工仔的人均損失更逾1.6萬元，或合共勁蝕逾700多億元。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 強積金

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