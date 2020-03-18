▲ 【熊市來臨】環球股災下5個投資應變部署

全球股市這兩周陷入恐慌，連最強的美股也不能倖免，在個人投資理財方面，投資者需要進行哪些應急準備？

【股災2020】跌市求生術！ 8個投資策略應對股災危機

1. 審視資產及負債

面對全球股市動盪，這場由新冠肺炎再加上油價暴跌所造成的完美風暴觸發了資產價格急跌，大家應該好好審視手上有甚麼資產及負債，及早作出部署。資產有一個很大的特點，就是會浮動，除非你是持有本地貨幣現金，否則價值是會隨着供需及市場氣氛產生變化，所以需要掌握好手上有甚麼資產。

負債是大家欠下的錢，個人負債的金額不會因應市場而發生變化，最多可能是如果選了浮息的還款計劃，每月還款可能會因為利率下跌而減輕，惟本金會減的機會十分低（如果是公司就有可能會要求投資者「削髮」，即是要求還少些，但會破壞信譽及未來借款能力。）

2. 投資組合、現金流

列出資產之後，大家要做些評估：

資產屬於甚麼類型 ：股票、債券、基金、外幣、物業、實物等

：股票、債券、基金、外幣、物業、實物等 是否容易變現 ：是不是容易在短時間內賣出

：是不是容易在短時間內賣出 現時價格是否合理反映其價值 ：市價及你心中認為合理的價格差距

：市價及你心中認為合理的價格差距 能否產生收入：資產本身能否產生如股息、租金等現金流收入

往往在危機中，才能更好分辨好優質資產。事實上，優質資產並不代表在熊市中價格不會下跌，但是不論高山低谷仍能提供穩定現金流，這可讓投資者進可攻，退可守，同時亦是巴菲特累積財富的終極必殺技，巴郡之所以能不斷收購公司，就是因為旗下的保險公司不斷提供資金，再加上本身的投資謹慎，所以才有能力以低殘價格於危機中掃貨。

投資回報主要有兩個來源，一是資本增值回報，一是利息回報。投資一定是着重未來公司發展潛力及財務穩健性等基本因素，這是永恒不變的道理，但到重整投資組合時，仍要多加深思。

3. 重整組合、去槓桿

在危機下重整資產組合，第一件要做的事就是去槓桿，Cash is King（現金為王），但筆者不是叫大家亂沽貨。

一般投資股市的錢，應要是3至5年內不會用到的閒置資金，如果大家買的是優質股，資金又不着急用的話，的確未必需要採取動作，實在一動不如一靜，況且不少股票價格已大幅下跌。

可是若果大家有用槓桿投資的話，就應該考慮去槓桿，因為縱使股災時間通常都只維持數月，但幅度巨大，足以將本金全部吃掉，過高槓桿比率會令自己失去防守力。

重整組合的前提是，讓自己的財務狀況返回可生存的正常水平，要保留本金，才可以有機會賺回來。如果要沽貨，就先沽一些高風險及無現金流回籠的投資，要從資產質素考慮，不要因為A投資虧損50%，B投資仍微賺3%，就決定沽B，要保留的應是贏家，而非劣質蝕本貨。

4. 確保現金流可應付還款

重整組合及騰出資金後，要確保負債不會出現拖欠，而且有些負債不能欠款，好像按揭還款。現時很多銀行都推出了暫時還息不還本，不妨先了解，甚至申請，以提高自己的應變能力。另外，亦要掌握欠債的最低還款額，必要時先還最少，保留多些資金。在危機中，生存下來才是贏家。

5. 投資重穩守突擊

做好防守後，就可以找機會出擊，以下幾隻恒指成分股值得愈低愈買，分別是友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 、平保 （02318） 、中生製藥 （01177） 及石藥集團 （01093） 。如果想簡單一點，由於恒指的PE已跌至10倍，是值得買的水平，可透過盈富基金 （02800） 買恒指。

此外，大家不要忘記強積金，現時千萬不要將新供款轉去保守基金，應保持原有策略，進取的新供款更可投資於指數基金。

【ETF學堂】買ETF要識8大要點

總結而言，金融危機是財富大轉移時候，做好部署先守好再進攻或是機會，這亦是最好的應對王道，因為即使你再驚，事情還是會發生。

【全文︰全球股災下的投資部署】（收費文章）