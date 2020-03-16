▲ 【移民新西蘭】新西蘭留學讀書也可移民？

不少人嚮往新西蘭的慢活節奏，更萌生移居當地的想法。在眾多移居新西蘭的方法中，當中以技術移民最受歡迎。但若申請者苦於條件未達標，如IELTS（英文考試）未達6.5分，總計分制未達最低門檻160分，則不妨以「留學移民」的方式，提升自身條件，從而銜接技術移民通道。值得留意的是，以新西蘭留學移民的投入和花費，也是相對於其他移民方式較低。

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留學取3年工作簽證

本科畢業生最短在新西蘭留學一年，即可獲得碩士文憑，畢業後可申請新西蘭工作簽證。不論讀甚麼專業，只要是學士學位及以上課程的留學生，畢業後都可以獲得3年工作簽證。如果順利獲得新西蘭僱主聘請，基本上可以滿足新西蘭技術移民條件，並順利移民新西蘭。

新西蘭留學移民新政規定，將原先2年的工作簽證，變更為3年的工作簽證，而且畢業後的僱主擔保工作簽證也不再存在。對於留學生而言，有利未來申請技術移民。因為，留學生可在3年期間，自由找工作，毋須做額外的申請。對於僱主而言，聘請留學生的成本和本地人幾乎沒有分別，故留學生受聘的機會大增。

若以留學移民作為目標，不妨參考新西蘭移民列表的清單。科技相關專業一直是新西蘭渴求，如商業分析師、信息系統分析師、程序開發員等。

有意以留學移民至新西蘭的申請者，不妨參考奧克蘭大學學費，普遍而言，完成一個研究生課程一年約需42,000紐元，兩年共需84,000紐元（約42萬港元）。相較歐美大國留學費用一年約30萬港元，新西蘭學費確是較相宜。

即使本身沒有科技背景的學生，也有學校提供相關研究生的課程選擇。另外，工程及建築專業也可望增加移民機會，因為南島基督城地區的重建工作進展緩慢，需要大量工程、建築項目的專才。

但要注意的是，留學移民不是任何人都可以申請，亦取決於申請者背景如年齡、學歷等。若申請者學歷在中五畢業，又或已工作多年，則未必適合申請留學移民。

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可申請父母退休移民

若申請人拿到永居身份（PR），不需要等3年，馬上已可申請父母退休移民簽證（Parent Retirement Resident Visa）。父母退休移民是目前申請者仍然可以和父母在新西蘭團聚的一種方式，而且沒有英語要求。但父母需要投資100萬紐元資金（約500萬港元），需證明資金的合法來源，投資至少4年。獲移民局批准後，資金要在1年內通過正規銀行途徑轉入新西蘭。此外，父母現年收入達到6萬紐元以上，如退休金、租金、股票，分紅等，移民獲批後毋須再提供年收入。同時，父母亦需證明有50萬紐元的生活費，惟毋須轉入新西蘭，在其他國家的房地產都可以作為證明。

作者：江麗琦

責任編輯：馮嘉雯