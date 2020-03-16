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【定期存款】滙豐續減港元定存息 邊間大行存款最高息？

收息攻略 23:40 2020/03/16

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滙豐再次全線減港元定存息

1個月港元拆息今天（3月16日）報1.26厘，雖然已是連升兩日，但9間港銀仍然鬥減港元定存息，包括花旗、東亞 （00023） 及滙豐等大行。

專家預計疫情引致全球亂局，料業界首重嚴控成本及信貸風險，且因港滙處於偏強格局，加上全球量寬鬥放水下，港銀亦普遍停戰，而非在弱市下盲目鬥高息吸存。

滙豐企硬維持優惠利率（P）不變，但卻減港元定存息，今天全方位調低短中長息，降幅最多是一年期，驟減0.3厘，新息率至1.06厘。

滙豐又把半年期調低0.25厘至1.26厘，3個月則削0.2厘，新報1.36厘，這是龍頭大行今年第5度減息。對上一次全線減是剛於上周三（3月11日），亦下調短中長期的存息。

經最新調息後，若單以分行較多的大型銀行來看，中銀香港 （02388） 的3個月及半年齊報1.5厘，一年為1.3厘，在發鈔行中頓變最高。

不過，中銀的息率不及另一中資行工銀亞洲，工銀亞洲的港元定存息率分別為3個月享4.2厘，半年為1.7厘，以及一年的1.85厘（見表）。綜觀今天9行鬥減不同存期的息率，如富邦、建行亞洲、招商永隆、集友、滙豐及大眾銀行全面減短中長息；南商、東亞及花旗則向短存埋手，僅交銀香港與信銀國際略逆市加息，而華僑永亨則短加長減。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文表示，暫未發現港元拆息在OTC場外市場呈負利率，相信可能是報錯價、又或錯價盤。

有消息指，港元拆息異動，在OTC場外市場，明日借後日還的隔日拆息，連日來已出現負利率，今晨儲局突然減息後，港元的隔日拆息，於下午3時34分，低見負0.58厘，最新報0.17厘，創近日新低，反映資金成本急跌至極平水平。值得留意的是，儲局減息後，今日的隔夜拆息，美資行報價亦較低。

顏劍文補充，港元拆息於去年底亦曾在場外乍現負利率，當時主要是憧憬多隻重磅新股爭相來港上市，引致港美息差不斷拉闊，但如今情況不再復現，畢竟眼下備受世紀的新冠病毒重創，導致全球的恐慌情緒不斷升級，觀乎聯儲局即使減至幾近零息，惟美元仍受吹捧，反映市場信心極度不足。

東亞銀行高級外滙市場策略師葉澤恆認為，龍頭銀行寧可減存息也拒減P息的主因，是為免在超低息的大環境下「無肉食」，同業首重盈利及嚴控信貸成本，遂料整體存息是趨跌，只是短存或因月底已是季結，因此稍具上升空間。

雖然今天港元短期拆息抽升，專家認為只是季結的短暫因素，但反映銀行資金成本的3個月拆息連跌14天，另外港滙走強，更曾創3年高位，凸顯本港未並鬧錢荒水緊。

專家又預計，發鈔行頻頻出手劈息，料中小行被逼再跟減，以免息差再受壓。

葉澤恆補充，金管局今天把香港銀行「逆周期緩衝資本」（Countercyclical Capital Buffer， CCyB）比率由現時的2%，下調至1%，即時生效，亦釋放逾2,000億元，有助紓緩銀根；計及去年10月已作類似的放水行動，累計已額外釋出約5,000億元的信貸空間，在水浸下，料同業毋須急於撲水搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

花旗銀行 東亞銀行（00023） 港元定期存款 滙豐控股（00005） 美國聯儲局 定期存款

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