香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學）

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情對不少家庭的收入造成影響，香港寬頻（HKBN） 再推逆境同行優惠，為1萬個有經濟困難人士及家庭送上2年免費住宅寬頻服務，以減輕其經濟負擔，將於今年4月1日起至8月31日接受申請。
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香港寬頻繼上次豁免用戶1個月服務月費後，再度推出逆境同行優惠，為1萬個有經濟困難人士及家庭送上2年免費住宅寬頻服務，服務包括100Mbps家居寬頻、 Wi-Fi路由器及myTV SUPER基本版，申請人士更可選擇月費10元附加家居電話及IDD 0030服務（包每月30分鐘免費通話）服務。將會在4月1日起接受申請，申請資格及申請流程如下：
申請資格：
1. 香港永久居民及符合以下經濟條件其中一項：
2. 經合作機構評估後的轉介人士
合作機構：（明愛青少年及社區服務、教會關懷貧窮網絡、香港家庭福利會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港學校訓輔人員協會及香港復康會）
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申請流程：
1. 申請人聯絡合作機構遞交申請
2. 合作機構批核申請資格後，向合資格申請人士發放申請代碼
3. 申請人於14日內憑申請代碼，到計劃指定網站填妥資料
4. 香港寬頻收到資料後將安排：安裝（新客戶）／轉換計劃（現有客戶）
詳情請瀏覽：香港寬頻網站
|各大寬頻公司參考收費（24個月合約）
|香港寛頻 （HKBN）
|中國移動 （CMHK）
|有線寛頻
|HGC
|SmarTone
|網速
|1000Mbps
|1000Mbps
|1000Mbps
|1G
|1000Mbps
|價錢
|私樓參考價：238元
|公私樓同價：118元
|公私樓同價：98元
（36個月合約）
|
私樓參考價：179元
公屋參考價：109元
|私樓參考：128元
公屋參考價錢：118元
|網速
|100Mbps
|500 Mbps
|200Mbps
|200Mbps
|價錢
|公屋參考價：138元
|公私樓同價：128元
|公私樓同價：88元
（36個月合約）
|公屋參考價：88元
*以上資料以各大寬頻公司為準
責任編輯：李瑩
欄名 : 生活理財