▲ 香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情對不少家庭的收入造成影響，香港寬頻（HKBN） 再推逆境同行優惠，為1萬個有經濟困難人士及家庭送上2年免費住宅寬頻服務，以減輕其經濟負擔，將於今年4月1日起至8月31日接受申請。

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香港寬頻繼上次豁免用戶1個月服務月費後，再度推出逆境同行優惠，為1萬個有經濟困難人士及家庭送上2年免費住宅寬頻服務，服務包括100Mbps家居寬頻、 Wi-Fi路由器及myTV SUPER基本版，申請人士更可選擇月費10元附加家居電話及IDD 0030服務（包每月30分鐘免費通話）服務。將會在4月1日起接受申請，申請資格及申請流程如下：

申請資格：

1. 香港永久居民及符合以下經濟條件其中一項：

領取綜合社會保障援助

每月家庭入息相等或不超過香港家庭入息中位數的55%

領取全額在職家庭津貼

領取學生資助處全額津貼之家庭

領取長者生活津貼或高齡津貼

獲醫管局全數醫療費用減免；或

2. 經合作機構評估後的轉介人士

合作機構：（明愛青少年及社區服務、教會關懷貧窮網絡、香港家庭福利會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港學校訓輔人員協會及香港復康會）

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申請流程：

1. 申請人聯絡合作機構遞交申請

2. 合作機構批核申請資格後，向合資格申請人士發放申請代碼

3. 申請人於14日內憑申請代碼，到計劃指定網站填妥資料

4. 香港寬頻收到資料後將安排：安裝（新客戶）／轉換計劃（現有客戶）

詳情請瀏覽：香港寬頻網站

各大寬頻公司參考收費（24個月合約） 香港寛頻 （HKBN） 中國移動 （CMHK） 有線寛頻 HGC SmarTone 網速 1000Mbps 1000Mbps 1000Mbps 1G 1000Mbps 價錢 私樓參考價：238元 公私樓同價：118元

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*以上資料以各大寬頻公司為準

責任編輯：李瑩