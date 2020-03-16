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香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學）

日常開支 18:52 2020/03/16

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香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情對不少家庭的收入造成影響，香港寬頻（HKBN） 再推逆境同行優惠，為1萬個有經濟困難人士及家庭送上2年免費住宅寬頻服務，以減輕其經濟負擔，將於今年4月1日起至8月31日接受申請。

【延伸閱讀】【消委會】迷你倉收費繁瑣　月費可相差逾3倍

香港寬頻繼上次豁免用戶1個月服務月費後，再度推出逆境同行優惠，為1萬個有經濟困難人士及家庭送上2年免費住宅寬頻服務，服務包括100Mbps家居寬頻、 Wi-Fi路由器及myTV SUPER基本版，申請人士更可選擇月費10元附加家居電話及IDD 0030服務（包每月30分鐘免費通話）服務。將會在4月1日起接受申請，申請資格及申請流程如下：

申請資格：

1. 香港永久居民及符合以下經濟條件其中一項：

  • 領取綜合社會保障援助
  • 每月家庭入息相等或不超過香港家庭入息中位數的55%
  • 領取全額在職家庭津貼
  • 領取學生資助處全額津貼之家庭
  • 領取長者生活津貼或高齡津貼
  • 獲醫管局全數醫療費用減免；或

2. 經合作機構評估後的轉介人士
合作機構：（明愛青少年及社區服務、教會關懷貧窮網絡、香港家庭福利會、香港基督教女青年會、聖雅各福群會、香港學校訓輔人員協會及香港復康會）

【延伸閱讀】【口罩供應】港產口罩SPT Mask周二預售 50個口罩售125元（附預購教學）

申請流程：

1. 申請人聯絡合作機構遞交申請
2. 合作機構批核申請資格後，向合資格申請人士發放申請代碼
3. 申請人於14日內憑申請代碼，到計劃指定網站填妥資料
4. 香港寬頻收到資料後將安排：安裝（新客戶）／轉換計劃（現有客戶）

詳情請瀏覽：香港寬頻網站

各大寬頻公司參考收費（24個月合約）
  香港寛頻 （HKBN）     中國移動 （CMHK）      有線寛頻        HGC SmarTone       
網速 1000Mbps 1000Mbps 1000Mbps 1G 1000Mbps
價錢 私樓參考價：238元 公私樓同價：118元
 		 公私樓同價：98元
（36個月合約）

私樓參考價：179元

公屋參考價：109元

 私樓參考：128元
公屋參考價錢：118元
網速 100Mbps 500 Mbps 200Mbps 200Mbps
價錢 公屋參考價：138元 公私樓同價：128元 公私樓同價：88元
（36個月合約）		 公屋參考價：88元

 *以上資料以各大寬頻公司為準

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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