【消委會】峇里婚禮套餐$3萬vs$13萬 相差10萬蚊有咩唔同？

▲ 【消委會】海外婚禮服務套餐差異大 峇里婚禮套餐相差逾10萬元

不少新人選擇在海外舉行婚禮，消委會檢視本港10間服務商的海外婚禮資料，發現同一目的地的收費相差逾3倍。以峇里的婚禮套餐為例，最平僅約3萬元，最貴為逾13萬元，兩者相差逾10萬元。消委會提醒準新郎準新娘，挑選海外婚禮服務時除評估個人經濟能力，亦要留意合約條款，為不同突發情況作好預算。

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消委會比較了本港10間提供海外婚禮服務的公司，包括5間旅行社、5間婚禮服務統籌公司/婚紗攝影公司。消委會調查涵蓋51個海外婚禮套餐的收費及服務內容，地點包括峇里、關島、布拉格、日本沖繩和鳥取。

同在峇里行禮 相差可逾10萬蚊

海外婚禮套餐收費由約2.5萬元至超過13萬元，當中約6成的套餐收費低於5萬元、約1成的套餐收費高於10萬元。消委會以峇里的婚禮套餐為例，最平的套餐為31,600元，最貴的套餐為133,000元，相差逾10萬元，兩者均包括婚禮當日專車接送新人、場地基本布置、工作人員、租借禮服及化妝造型等基本服務。

婚禮套餐的收費會受場地、規模以及涵蓋服務因素影響。如峇里收費31,600元的婚禮套餐於教堂舉行婚禮，以上提及逾13萬元的婚禮套餐安排新人於度假村浮於水面的特色大道上舉行婚禮，還包括4小時婚禮攝錄服務等。

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假期行禮 要另收附加費

若消費者選擇於周六、周日、旺季、本港公眾假期或當地公眾假期等特定日子舉行婚禮，部分套餐設有附加費，由1,000元至22,000元，或套餐收費的20%。此外，大部分海外婚禮套餐只包括象徵式紀念結婚證書，不具法律效力。消委會調查收集的資料，若消費者需要服務商代辦申請當地法定結婚證書的手續，視乎地點及套餐，所需服務費由3,000元至5,000元不等。

如遇天災、暴亂或黑色旅遊警示等突發情況，8間服務商不設退款；只有一間服務商會可退回部分收費；另一服務商則會視乎供應商決定如何安排。

黃鳳嫺：勿相信口頭承諾

消委會總幹事黃鳳嫺指，不少套餐包含魔鬼細節，特別是服務有否包含攝影、旅遊安排等。受疫情影響，各國設入境限制，她建議消費者應制定緊急方案，萬一不能前往，服務商會否容許延期或須收手續費、取消時能否取回按金，亦不要相信口頭承諾，應該在合約上清楚列明。

責任編輯：曹佩鈞