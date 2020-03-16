  • 21°C
香港時間 : 2020316日 (一) 19:16
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【消委會】峇里婚禮套餐$3萬vs$13萬 相差10萬蚊有咩唔同？

消費錦囊 18:48 2020/03/16

分享：

【消委會】海外婚禮服務套餐差異大　峇里婚禮套餐相差逾10萬元

不少新人選擇在海外舉行婚禮，消委會檢視本港10間服務商的海外婚禮資料，發現同一目的地的收費相差逾3倍。以峇里的婚禮套餐為例，最平僅約3萬元，最貴為逾13萬元，兩者相差逾10萬元。消委會提醒準新郎準新娘，挑選海外婚禮服務時除評估個人經濟能力，亦要留意合約條款，為不同突發情況作好預算。

【延伸閱讀】「職業伴娘」唔易做 時薪最高逾千元

消委會比較了本港10間提供海外婚禮服務的公司，包括5間旅行社、5間婚禮服務統籌公司/婚紗攝影公司。消委會調查涵蓋51個海外婚禮套餐的收費及服務內容，地點包括峇里、關島、布拉格、日本沖繩和鳥取。

同在峇里行禮 相差可逾10萬蚊

海外婚禮套餐收費由約2.5萬元至超過13萬元，當中約6成的套餐收費低於5萬元、約1成的套餐收費高於10萬元。消委會以峇里的婚禮套餐為例，最平的套餐為31,600元，最貴的套餐為133,000元，相差逾10萬元，兩者均包括婚禮當日專車接送新人、場地基本布置、工作人員、租借禮服及化妝造型等基本服務。

婚禮套餐的收費會受場地、規模以及涵蓋服務因素影響。如峇里收費31,600元的婚禮套餐於教堂舉行婚禮，以上提及逾13萬元的婚禮套餐安排新人於度假村浮於水面的特色大道上舉行婚禮，還包括4小時婚禮攝錄服務等。

【延伸閱讀】為肥新娘訂造婚紗晚裝　「婚紗肥媽」：每人都可以靚！（短片）

假期行禮 要另收附加費

若消費者選擇於周六、周日、旺季、本港公眾假期或當地公眾假期等特定日子舉行婚禮，部分套餐設有附加費，由1,000元至22,000元，或套餐收費的20%。此外，大部分海外婚禮套餐只包括象徵式紀念結婚證書，不具法律效力。消委會調查收集的資料，若消費者需要服務商代辦申請當地法定結婚證書的手續，視乎地點及套餐，所需服務費由3,000元至5,000元不等。

如遇天災、暴亂或黑色旅遊警示等突發情況，8間服務商不設退款；只有一間服務商會可退回部分收費；另一服務商則會視乎供應商決定如何安排。

黃鳳嫺：勿相信口頭承諾

消委會總幹事黃鳳嫺指，不少套餐包含魔鬼細節，特別是服務有否包含攝影、旅遊安排等。受疫情影響，各國設入境限制，她建議消費者應制定緊急方案，萬一不能前往，服務商會否容許延期或須收手續費、取消時能否取回按金，亦不要相信口頭承諾，應該在合約上清楚列明。

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【電子錢包】今日起7條龍運巴士路綫試行電子繳費 信用卡、手機錢包都用得（附Q&A）
2020/03/15
【電子錢包】今日起7條龍運巴士路綫試行電子繳費 信用卡、手機錢包都用得（附Q&A）
【派錢1萬元】轉數快派錢有難度 傳港府擬沿用舊方式派錢
今日
【派錢1萬元】轉數快派錢有難度 傳港府擬沿用舊方式派錢
【消委會】迷你倉收費繁瑣　月費可相差逾3倍
今日
【消委會】迷你倉收費繁瑣　月費可相差逾3倍
結婚 黃鳳嫺 攝影 消委會 峇里 關島 鳥取 沖繩 日本

上一篇文章

香港寬頻送2年免費服務予1萬家庭 4月1日起接受申請（附申請資格及教學）

下一篇文章

【新冠肺炎】歐美留學生急返港避疫 英返港機票高達4萬元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法
【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元
【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元
【口罩返貨】卓悅全綫分店可換購口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】卓悅全綫分店可換購口罩 睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期