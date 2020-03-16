【熊市來臨】未到貪婪撈貨時？ 「巴菲特指標」話你知美股仲係高估

▲ 未到貪婪撈貨時？ 「巴菲特指標」話你知美股仲係高估

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，拖累環球股市急挫。美國聯儲局不足兩周內兩次緊急減息共1.5厘，惟環球股市未止瀉。每逢股市大跌，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的名言「別人恐懼時，我貪婪」就會被重提，那現在是時候對美股「貪婪」了嗎？「巴菲特指標」（Buffett indicator）或有啟示。

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甚麼是「巴菲特指標」？

巴菲特於2001年12月為《福布斯》（Forbes）雜誌撰文時指出，股市總市值和國民生產總值（GDP）的比率，是判斷整體股市的估值是否過高或過低的最佳指標，該比率也被稱為「巴菲特指標」。從理論上而言，指標介乎75%至90%之間，整體股市估值是處於一個較合理水平，當指數超過120%時，股市則遭嚴重高估。

巴菲特指標＝股市總市值／GDP

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美股跌勢未止 未到撈貨時？

根據台灣財經M平方截至3月13日的數據，巴菲特指標處於124.93%水平，從2月19日最高位158.95%計算，該指標已下跌了約27個百分點，如以巴菲特指標來看，美股仍處於被嚴重高估水平。

高盛表示，如果美國本土疫情持續惡化，標普500指數可能跌至2,000點水平，以3月13日收報2,711點計算，即標普500指數仍有約26%的下跌空間。

▲ 巴菲特指標處於124.93%水平，美股仍然是高估的階段。

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責任編輯︰陳啟昌