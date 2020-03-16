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【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具

收息攻略 17:20 2020/03/16

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【美國減息】低息環境宜鎖定高息定存 專家建議3大避險保本工具

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未止，環球股市大挫，美國聯儲局於美國時間周日（15日）再突發減息1厘救市，聯邦基金目標利率降至0至0.25厘。因應聯儲局決定，香港金融管理局將基本利率根據預設公式下調至0.86厘。美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁張佩儀表示，美國減息決定或會增加香港銀行減存息的機會，籲可承受低風險的投資者及早鎖定高息定存。

【延伸閱讀】【人民幣定期存款】人民幣走勢獲看好　定期存款七日最高賺息15厘

料低息持續 宜及早鎖定高息定存

張佩儀指，今次聯儲局的減息措施過急，或增加本港銀行下調最優惠利率（P）的壓力，影響本港銀行定存息率。她又指，由於早前幾次美國聯儲局多次加息中，本港銀行未有完全跟隨，而銀行早有預料全球將會放寬貨幣政策，維持低息環境，並於去年逐步下調定存息率，預計銀行定存息調整步伐，不會如美國減息般急，相信將會逐步下調。她又預期，由於現時銀行存息已屬低水平，不排除日後部分銀行的活期利率會歸零。

由於預計低息環境將會持續，她建議低風險投資者應及早鎖定高息定存，宜選擇較長期的定存。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，各國貨幣較為波動，英鎊及澳元等滙價受挫，如敍造定存會有賺息蝕價的風險。張佩儀看好人民幣年內走勢，又指人行減息的機會偏低，建議低風險投資者可選擇高息人民幣定存。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】為「後疫情時代」作部署　學識3大投資策略

建議投保短期儲蓄保避險

環球市況波動，投資者想避險保本有何選擇？張佩儀認為，投資者可選擇有投資成分的儲蓄保險，如俗稱「2Pay5」的短期儲蓄保險，即保費供款期為2年，5年期滿後可連本帶息退回保費，市面上亦不乏有3厘保證回報的選擇。此外，她認為年金及港府重推的銀色債券，亦是避險保本的好選擇。

受新冠肺炎疫情影響，她預料環球股市將會持續波動，建議打工仔可考慮將投資股票基金的強積金，轉投至風險較低的債券基金，減少強積金今年內的損失。

伺機吸優質股 另觀望醫藥股

張佩儀指，由於疫情將會拖累全球經濟發展，市場的波幅較大，建議低風險投資者暫持現金，待優質股跌至較低水平時才低吸。她認為現時不少銀行股、科技股及高息股等已跌至相對吸引的水平，建議投資者可納入監察名單，短期內可考慮入手追蹤恒生指數的ETF。因應新冠肺炎疫情，她認為人們的健康意識將顯着增加，長遠而言將受惠醫藥股，投資者同樣可作觀望。

記者：李瑩

欄名 : 收息攻略

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