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【消委會】迷你倉收費繁瑣　月費可相差逾3倍

消費錦囊 17:15 2020/03/16

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【消委會】迷你倉收費繁瑣　部分月費相差逾3倍

香港地寸金尺土，不少人喜歡租用迷你倉儲存雜物。消委會最近調查了23間儲物服務公司，發現不少迷你倉公司的收費繁瑣，如部分公司設登記費、鎖頭費用、智能卡費用等；消委會亦指，迷你倉月費差距甚大，同一呎數的迷你倉正價月費可相差逾3倍，同一地區、同一呎數的迷你倉月費亦可相差逾1.1倍。

【延伸閱讀】【鼠年2020】大掃除唔想「斷捨離」？ 租用迷你箱價錢比併

消委會於12月至1月期間檢視23間儲物服務公司，當中有18間公司提供自助迷你倉服務，其中12間為傳統迷你倉；3間為新興流動迷你倉，即是儲物倉是劃一中央儲存；餘下的3間同時提供傳統及流動迷你倉服務。

費用多 有迷你倉要求買鎖頭

以較受歡迎的12平方呎迷你倉為例，正價月費由480元至1,709元不等，相差逾2.5倍。16平方呎的迷你倉月費，正價月費696元至3,038元不等，相差超過3倍。即使比較同區迷你倉月費，亦可相差逾倍。以柴灣租用16平方呎的迷你倉月費差異最大，月費由984元至2,048元，相差逾1.1倍。

除了月費之外，迷你倉亦會收取其他收費，如一至兩個月的正價月費按金。不同迷你倉設不同的額外收費，有一間會收取75元的登記費；有一間則會收取30元購買鎖頭費用；另有9間公司收取30元至60元不等的智能卡費用作進出迷你倉之用。

預繳未必等如固定月費

在是次調查中，有17間公司提供預繳式折扣優惠。一般租用期愈長、預繳式折扣優惠就愈高，由5折至95折不等。盡管優惠很吸引，但不代表在優惠期內月費保持不變。有公司表示，在調整月費前會先與客人確認，補回差額的要求；另一間表示會以書面通知繳交新月費。如果客戶在優惠期內終止服務，迷你倉一般不會退回已繳交的費用，只有一間會視乎情況，按日數比例退款。

消委會提醒消費者租用這些服務時，需考慮個人實際需要，亦要清楚了解預繳優惠的服務條款。

【延伸閱讀】【電子錢包】今日起7條龍運巴士路綫試行電子繳費 信用卡、手機錢包都用得（附Q&A）

迷你倉開放時間受限

大部分傳統迷你倉均提供24小時開放服務，惟不少迷你倉位於工商大廈，受大廈開放時間所限制。消委會在調查中發現，僅4間流動迷你倉為24小時開放，只有1間可以即場由職員安排存取服務，其餘4間都要提早2小時甚至一個工作天預約。另一間公司更會收取每次69元的提存費，惟可供客戶24小時不限次數進出。

23間迷你倉 僅4間月費包保險

保險方面，僅4間自助迷你倉的月費包含保險保障，其中2間更附設水火險及財產綜合保險，而每件貨物及每個客戶的保障額上限，分別為1,000元及10,000元。相反，迷你箱月費大多已包含保險保障。

消委會提醒，如消費者要求儲物服務公司賠償，或需向該公司提供物件損壞的憑據、購物單據等。因此，若消費者存放一些具紀念價值的收藏品時，則要自行衡量風險、購買合適保險。

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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