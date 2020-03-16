▲ 【新冠肺炎】歐美留學生急返港避疫 英返港機票高達4萬元

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球肆虐擴散，歐洲多國新增多宗新冠肺炎確診個案，為免留在疫情嚴重的地區，不少海外居住或留學生陸續計劃返港。為滿足需求，國泰航空 （00293） 宣布，將加開北美及歐洲多地返港航班。在返港航班機位緊張下，機票價格較平日高，單程返港的經濟客位機票更高達4萬元。

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英返港機票高達4萬港元

根據國泰航空的網站，截至今日（16日）下午2時，今日仍有4班航班由倫敦希斯路機場返港，惟機位均顯示為最後一個，經濟艙的單程連稅售價由約615英鎊至4522英鎊不等（約5,891至43,324港元）。至於下周，只有3月26日至29日（周四至周日）顯示有航班提供，經濟艙的單程連稅售價由約657英鎊至4528英鎊不等（約6,295至43,382港元）。

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紐約返港 機票要價3萬港元

美國返港方面，3月17日至22日（周二至周日）均有3至20班的航班從美國紐約甘迺迪機場返港，惟售價相當高，經濟艙的單程連稅售價為約4,000美元水平（約31,059港元）。下周的航班和售價與本周的相近，返港航班未見緊張，惟均見約4,000美元水平（約31,059港元）。

選擇多次轉機航班避開高票價

返港機位緊張，價格自然會比平日高，如想購買價錢較便宜的機票，有甚麼方法？經機票格價網skyscanner搜尋，發現從倫敦希斯路機場返港的票價亦有較相宜的選擇，經濟艙單程連稅最低僅3,424港元，惟行李托運需另行收費約1,500港元，共約5,000港元。不過，票價較低的航班並非直航，需要多次轉機，而且是由多間航空公司提供服務。由於多地疫情嚴重，在選擇航班時亦要留意轉機的國家或地區的疫情發展，避免因節省票價而增加感染的風險。

責任編輯：李瑩