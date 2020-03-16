因應新型冠狀病毒疫情持續，保險業監管局推出臨時措施，由即日起至2020年3月31日，容許保險公司以「非面談途徑」方式，為客戶辦理合資格延期年金保單的投保申請，減低病毒傳播的風險。多家保險公司，包括中銀人壽在內，都推出相關之遙距投保服務，讓客戶安坐家中，仍能夠透過電話或視像會議，向保險中介人詳細瞭解產品內容，包括計劃目的、種類及性質、基本投保條件、風險聲明、重要事項等等，然後以電郵或郵寄方式遞交投保申請，安全又便捷。

事實上，保險科技（InsurTech）日益發展，業界在保險產品銷售、客戶服務、核保、理賠等方面都加快電子化、自動化。以中銀人壽為例，就運用AI科技，推出了跨電子平台的人工智能客戶服務，24小時回應客戶查詢。其中數碼投保方面，市場上以網上或手機銀行投保的形式亦愈來愈盛行，保險公司願意投放更多資源發展這些平台，讓客戶無需約見銷售人員，仍可隨時自主投保。

那麼，數碼科技是不是大勢所趨，顛覆了傳統的人壽保險銷售模式呢？本文將概談兩種模式的不同之處，讓讀者依據個人需要和習慣，衡量比較適合自己的模式。

過去一段時間，不同類型的一般保險產品，例如旅遊、家居、家傭 、汽車保險等，均可在網上申請，因為這些產品內容相對簡單易明，接受每次或每年投保，不屬於長期性質。對於這些保障條款簡單，而保費不高的保險產品，市民在網上購買的意欲較高，既方便又直接。由於產品內容不太複雜，因此客戶有能力掌握投保須知，銷售程序得以簡化。

時代進步，大眾對科技便利的期望愈來愈高，更加接受以移動裝置及電腦網上投保。於是，除了一般保險產品外，市場近年也多了網上購買的人壽和醫療保險，讓客戶可以直接揀選合適的計劃，只要按幾個鍵，回答幾條核保問題並作出投保聲明，便能夠即時投保。相對來說，這些網上保險計劃的保障範圍、金額以至條款，都能夠化繁為簡，做到「標準化」審批，類型還進一步拓闊至短期儲蓄壽險及危疾產品。至於年期較長、提供保單現金價值的人壽保險，由於內容較為複雜，涉及風險相對較多，客戶有需要專業的銷售人士協助和跟進。

一般而言，數碼銷售成本較低，因此有保費較低的說法，其他優點還包括申請手續和所需時間會比較簡單、快捷。對於某類產品，此說不無道理。然而，數碼行銷同樣講求宣傳費用和客戶規模，產品能否持續低成本，保持一定客源和服務素質，是對保險公司的一大考驗。再者，數碼銷售不涉及中介人，沒有保險中介提供財務分析、產品解說、條款分析、理財建議等售前服務，以至售後的個人化跟進，例如更改資料、協辦索償、增減保障等，或許不是所有投保的客戶都覺得安心。

隨着網絡通訊科技普遍應用，大眾消費模式因而改變，數碼銷售正好配合社會環境，形成一股趨勢，而傳統模式仍有其獨特而不可取代之處。兩種銷售渠道各有優點，由客戶視乎需要和習慣而作出選擇。

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