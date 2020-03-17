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【口罩供應】港產口罩SPT Mask今午預售 50個口罩售125元（附預購教學）

消費錦囊 10:41 2020/03/17

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【口罩供應】港產口罩SPT Mask周二預售 50個口罩售125元（附預購教學）

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在全球肆虐擴散，為解決口罩供不應求的問題，不少企業在本地開設口罩廠，生產港產口罩。本地上市公司國藥科技股份 Sinopharm Tech Holdings Limited （08156） 創立的本地口罩品牌「SPT Mask」宣布，將於明日（17日）中午12時預售三層過濾口罩及N95標準醫護級口罩等套裝，預購名額合共25萬個，當中50個裝三層過濾口罩每盒售125元。SPT Mask現已公布預購方式及詳情，有意預購的市民就要留意以下教學。

跟進最新口罩供應消息：【口罩返貨】邊度有口罩賣？睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

SPT Mask在其Facebook專頁表示，首輪預購將提供25萬個名額，將於明日（17日）中午12時開放預購，屆時會有以下3款預售套裝供市民選擇，全部均為在本地生產。

1、三層過濾口罩
售價：125 元（50片裝）
購買數量：2盒或3盒
預計首批出貨日期：4月初

2、N95標準醫護級口罩
售價：660元 （20片裝）／1500元 （50片裝）
購買數量：1盒或2盒
預計首批出貨日期：3月27日

3、1盒N95標準醫護級口罩（50片裝） + 2盒三層過濾口罩（50片裝）
售價：1,700元
購買數量：1套
預計首批出貨日期：4月初

預購方法：

1、在SPT Mask 公布時間進入領籌網址，並輸入電郵登記，及選擇想訂購的套裝。

2 、成功領籌後，SPT Mask將會以電郵發放專屬的購買連結及購買碼。在購買連結内的頁面選取商品後，輸入姓名，電話，電郵，揀選取貨地點，選取付款方法及輸入購買碼。完成付款後，會收到系統發出的確認訂單（内有訂單編號）的電郵。

3、在發貨之前，會再收到取貨電郵，通知編配的時段及所選取的取貨地點安排領取商品。

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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