【人民幣定期存款】大行看好人民幣走勢 存1個月5.5厘

近月人民幣兌美元跌破七算關，本港多間銀行續減人民幣定期存款息率。但有大行看好人民幣，料今年底在岸價將重上6.85；不過，專家提醒對人幣有實際需要者，宜盡快鎖定高息，因存息在低息大環境下會現減息潮。

比較各銀行的人民幣定存息率，以短存的息率最高，招商永隆存7天可享15厘為最高，起存額為等值15萬港元，須透過旗下手機APP《一點通》開戶。1個月存期以花旗5.5厘稱冠，入場費是等值20萬港元。長息方面，半年期及1年期同樣信銀國際最高，存1萬元人民幣可分別享2.5厘及2.65厘。

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花旗看好人民幣走勢

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，人民幣在岸價今年低位約為7.02，年底目標價6.85；且料今年人行或減息50點子。

內地於今日實施定向降準，向市場釋放約5,500億元人民幣；而業界憧憬同日又削中期借貸便利息率（MLF）、以及本周五（20日）下調貸款市場報價利率（LPR），變相令中港的拆息亦趨跌，在寬鬆放水下，累及存息隨離岸拆息而走低。

作者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪