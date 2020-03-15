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【強積金】 今年首季MPF急跌7% 人均身家勁蝕逾1.6萬元

退休及生活保障 20:55 2020/03/15

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工聯會剛公布調查指首兩個月MPF蝕7千多元，但若計及3月全球陷股災，首季成員輸錢更多達1.6萬元。

市場傳來打工仔噩耗，受新冠肺炎所累，今年以來強積金（ MPF ）已急跌7.3%，每名成員人均損失逾1.6萬元。專家以環球股票鬥見「熊」，預計首季上班族的血汗錢難轉盈為虧、續見「紅」。

據晨星香港截至上周三（3月11日）的統計，年初至今MPF整體回報呈負數高達7.28%，如以積金局指去年底總資產值9,694億元，第一季拖累供款人合共勁蝕逾700多億元。

再按去年底人均帳戶本來累積有22萬元，而晨星的數據還未計及上周黑色星期五的大跌市，人均身家已勁縮逾1.6萬元，徒令成員首3個月最多供款9,000元，不單「白供一場」，更慘現倒蝕。

綜觀各類基金，重創插水是一眾股票基金，更慘變全軍覆沒。當中大輸家是歐洲股票，首季狂瀉逾兩成；日本股票亦急挫近18%，港股則跌9%，大中華及中國股票下滑7%，在恐慌市下輸少已當贏。

不過，幸而各強積金中亦有逆市奇葩，首季港元債券逆市反彈近4%。

若只計3月份來看，晨星指首半個月，整體強積金已呈負回報3.11%，而表現最差也是歐洲股票，單月已呈一成跌幅，唯恐股災月更累供款人輸錢慘不忍睹。

專家以黑天鵝亂竄，疫情及油價崩塌夾擊,連股神巴菲特亦難倖免，外電指89歲的他，投資遇畢生最大慘敗。況且，上周五（13日）滙豐（00005）更曾插水至42元新低的海嘯價，凸顯大跌市下乏投資淨土。星展香港財資市場部(大中華)董事總經理王良享提醒，普羅上班族宜堅守多元化布局，涵蓋股債的分散投資才是王道，以便抗衡環球股災。

而工聯會今天剛公布調查指，首兩個月MPF蝕7千多元，但若計及3月全球陷股災，首季成員輸錢逾倍,更多達1.6萬元。

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 強積金

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