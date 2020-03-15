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【定期存款】金管局否認限制銀行採負利率 業界對下周會否減P息現分歧

收息攻略 18:33 2020/03/15

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本港優惠利率於去年11月減0.125厘，市場對本周會否再減呈分歧。

追息族又有重磅消息要留意，金管局否認限制銀行採負利率。事緣於市場預計本周四 （ 3月19日 ）聯儲局議息後再減息1厘，計及3月3日已作緊急減息0.5厘後，累削1.5厘；業界料本港下調優惠利率（P）的壓力驟增，可是俗稱「紅簿仔息」的儲蓄存款利率現已幾近零息（僅0.001厘），若再減變負息。銀行不願採負利率，頓陷兩難，市場更有傳聞指金管局限制港銀的存息採負利率 。

金管局回應本報查詢強調，釐定存貸息率是銀行的商業決定，銀行會考慮不同因素，包括其資金結構和成本，以及業務發展策略作出決定。金管局沒有對銀行存貸息率施加限制。

金管局發言人補充，事實上，銀行對某些外幣大額存款已實施負利率。

東亞銀行（00023）高級外滙市場策略師葉澤恆認為，疫情何時受控仍是未知數，銀行在息差收窄下，若再以高息搶存只會令利潤受壓。況且，聯儲局突於3月3日作急減息0.5厘後，假如本周四再重鎚減1厘，累削1.5厘，本港的P息跟減壓力趨增。

招商永隆司庫蕭啟洪指，俗稱「紅簿仔息」的儲蓄存款息率現已幾近零息，僅低至0.001厘，業界不願採負利率，但假如龍頭行減P息0.125厘，甚至是不對稱減息，即儲蓄存款利率維持不變；相信個別同業亦要被逼跟減。

而內地剛公布明天（16日）定向降準1個百分點，釋放約5,500億元人民幣，業界憧憬最快或於同日又削中期借貸便利息率（MLF）、以及本周五（20日）減貸款市場報價利率（LPR），變相令中港的拆息亦趨跌，港銀的定存息率亦低處未算低，食息族難怪擔心負利率殺埋身。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，就算港銀本周仍不追隨美國減P息，猶如2008年金融海嘯後聯儲局多番量寬（QE）劈息力挽經濟，港息也沒跟足減，但相信不致重蹈12年前逾千億元的熱錢湧港，引致資產泡沫，當時本港水浸多時，1個月港元拆息持續乍現約0.2厘到0.3厘超低息。畢竟眼下中美兩大國的政經狀況跟上世紀迥異，再者，倘若美國減息至零，美元難再保持強勢，適逢目前新冠肺炎疫情在內地受控，反而在歐美似失控，故料閒資熱錢或轉投包括中港的新興市場，令本港走資壓力驟減，後市仍須緊盯世紀疫情等進展。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈說，緃使本港銀行的總結餘由高峰時的4,000多億元，驟減至目前約543億元，但當前銀行絕非鬧錢荒，反而是礙於貸款疲弱，高息吸存乏出路，遂料面對本月底是季結，業界亦毋須掉頭鬥加存息。

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記者︰曾桂芬

欄名 : 存款收息

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