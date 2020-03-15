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【電子錢包】今日起7條龍運巴士路綫試行電子繳費 信用卡、手機錢包都用得（附Q&A）

日常開支 10:57 2020/03/15

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電子支付在本港愈趨流行，亦更加擴展到公共交通運輸方面。龍運巴士在官方網頁公布，即日（15日）起在旗下7條路綫試行電子支付方式繳付車資，當中支援信用卡及電子錢包非接觸式支付（contactless ）、或電子錢包的二維碼（QR Code）繳費，大家耳熟能詳的VISA、MasterCard、Apple Pay、Google Pay、AlipayHK均可在新系統使用。

使用方法

乘客在上車時，用信用卡或手機支付在新收費器下方位置拍信用卡，即可繳付車資。欲使用QR Code，就要預先打開手機錢包中二維碼，再在新收費器上方鏡頭掃描二維碼，進行付款。有一點要留意，收費器預設為成人票價，小童或長者如需享用半價優惠，就要自行按收費器右上角的按鈕了！

Q&A

1. 可接受的付費方式

信用卡感應式支付（Paywave）︰VISA、MasterCard（萬事達卡）、銀聯卡

流動支付︰Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay

二維碼支付（QR Code）︰AlipayHK（支付寶香港）「易乘碼」、銀聯雲閃付「乘車碼」

2.首階段可使用龍運巴士的路綫

A31、A32、A38、E31、E32、E32A及R8。

3.可否用同一個電子支付工具支付多人車費?

可以，不過每位乘客車費須逐一支付。每次交易要相隔5分鐘。

4. 新系統可否享有車費轉乘優惠?

必須使用同一張信用卡或同一個流動支付帳戶付費，才享用第二程車費轉乘優惠。

5. 可領取「公共交通費用補貼」或長者2元乘車優惠?

不可以。

6. 若出現「付款無效」時，應如何處理?

若重試後仍出現「付款無效」，請改以其他支付方式，並通知閣下所使用的電子支付供應商。

 

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 科技解碼

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