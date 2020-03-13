【白色情人節】3大精選特式品牌朱古力

明天（3月14日）就是白色情人節，在這天男性會回禮給2月14日贈送禮物給自己的女性。有咩朱古力又靚又抵買，可以參考下以下推介。

1. GODIVA（150元起）

想起朱古力，一定會想起比利時品牌GODIVA，GODIVA的朱古力以濃郁見稱，深受港人歡迎。即使是有名的品牌，情人節朱古力又不算太貴，最平有150元浪漫巧克力心形禮盒15顆裝。

情人節系列朱古力

2. Frederic Blondeel（55元起)

比利時品牌Frederic Blondeel 的朱古力由比利時空運到港，包保新鮮。以人手制作及朱古力香醇濃厚作為賣點，今年不少情人節系列的朱古力商品已經售罄，相當受歡迎。最平有55元2粒一盒。

在網上商店發售，買滿500元免運費。

情人節系列朱古力

3. Sweet Fashion House（488元）

以藝術為靈感，於香港本地製作的Sweet Fashion House，其朱古力產品精緻而富有強烈的藝術色彩。如果情人是對美感有追求的人，就最合適不過。 情人節特別版朱古力內裡的風味是果味和清淡的，結合了玫瑰和荔枝，薰衣草和佛手柑，木槿和柚子等兩種口味，售價是488元。

情人節系列朱古力

責任編輯︰陳啟昌