每逢股市大跌　點解網民都說「IFC見」？

受新冠肺炎全球大流行影響，環球股市「一片紅」，港股和美股均進入技術熊市。每逢大跌市，股票市場風聲鶴唳、哀鴻遍野，網民總會講「喺IFC見」，其實是有古仔。

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有散戶在網上貼圖，港股倉已輸了2715.81%，並表示「各位IFC見」。國際金融中心（IFC）大家都熟悉喇，曾一度是全港最高樓宇，因此每當股市大幅波動或公開試放榜之時，各大討論區均充斥網民大呼要往IFC頂樓見的言論。事實上，IFC頂樓從未發生自殺事件。

不過，正所謂「識睇要睇留言」喇，當中有網民的留言更令人哭笑不得。有網民就留言「無位呀」，即係IFC已多人到水泄不通了；更有網民表示「得你輸咩你估，「排隊啦」，看來今次股災令不少人「死傷慘重」。

亦有網民就惡搞製圖，令人啼笑皆非。有網民製圖，不少炒燶股票的散戶輪流從IFC跳下去，人龍不斷。亦有網民將當年熱門電視劇《大時代》其中一幕改圖，表示一家人輸到要選擇跳樓。在原劇中，丁蟹父子炒燶股票，到了走逃無路的地步，唯有選擇跳樓，而丁蟹逐一將兒子掉出街。

跌市之下網民揶揄自己苦中作樂，大家勿太認真，財來財去，留得青山在，那怕冇柴燒？

責任編輯︰陳啟昌