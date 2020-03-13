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【口罩供應】Yahoo 派5,000個小童口罩 3月16日用手機App免費換領（附換領教學）

消費錦囊 18:39 2020/03/13

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【口罩供應】Yahoo 派5,000個小童口罩 3月16日用手機App免費換領（附換領教學）

新型冠狀病毒肺炎（新型肺炎）疫情持續蔓延，市民忙於購買口罩防疫。Yahoo（雅虎）將派出2萬個小童口罩，分不同階段予Yahoo APP會員以YPoints兌換。首批換領將會在3月16日（周一）中午12時進行，每位用戶可以換領一包5個口罩，名額共1,000名。

【延伸閱讀】【口罩返貨】睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）

免費換領口罩活動將於3月16日（周一）中午12時正開始，經Yahoo APP應用程式換領，每名會員只限換領200YPoints防疫用品一次。每位用戶可以換領一包5個口罩，首輪換領名額共1,000名。成功於Yahoo APP換領口罩後，可於指定日期前往換領站（灣仔或尖沙咀換領中心）領取。

換領教學

1. 下載Yahoo APPYahoo App（AndroidiOS）並登入，領取迎新禮遇200YPoints

2. 前往「兌換中心」，在「防疫用品專區」中點選心儀防疫用品

3. 在心儀防疫用品兌換頁點選「立即兌換」

4. 點擊「確認」

5. 點選開始電話驗證，輸入手機號碼，然後再按下一步即完成換領程序。

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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