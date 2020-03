【新冠肺炎】領展抗疫優惠　買外賣滿50元可換領抗疫產品

▲ 【新冠肺炎】領展抗疫優惠 惠顧外賣滿50元可換領抗疫產品

新型冠狀病毒肺炎疫情持續,為減低受感染的風險,不少人減少外出用餐,改為購買外賣。領展於近日推出抗疫優惠,由即日起於領展旗下指定40個商場的相關食肆購買外賣,用電子貨幣單一消費滿50元,即可換領抗疫產品。

領展推出「食得放心 賞得貼心」的推廣活動,由即日起於領展旗下指定40個商場的相關食肆買外賣,用電子貨幣消費(包括信用卡、易辦事、八達通及手機支付程式),單一消費滿50元,即可換領抗疫消毒用品一份。抗疫產品總數量共有7萬份,每個商場每日限額100份,先到先得,換完即止。

「食得放心 賞得貼心」

換領日期:3月12日至換完即止

換領時間:上午10時至晚上8時

換領地點:領展下列40個商場之顧客服務台(同一商場消費商戶之發票只適用於該商場顧客服務台)

港島區:

赤柱廣場、愛東商場、小西灣廣場、環翠商場

九龍區:

樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、德田廣場、寶達商場、慈雲山中心、彩雲商場、何文田廣場、愛民廣場、南昌薈、元州商場、T.O.P This is Our Place

新界區:

T Town、天澤商場、天耀廣場、天瑞商場、蝴蝶廣場、朗屏商場、良景廣場、太和廣場、彩園廣場、大元商場、禾輋廣場、瀝源廣場、 美林商場、沙角商場、頌安商場、恒安商場 、TKO Gateway、TKO Spot、彩明商場 、長發廣場、逸東商場、富東廣場

