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【新冠肺炎】領展抗疫優惠　買外賣滿50元可換領抗疫產品

消費錦囊 17:52 2020/03/13

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【新冠肺炎】領展抗疫優惠　惠顧外賣滿50元可換領抗疫產品

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，為減低受感染的風險，不少人減少外出用餐，改為購買外賣。領展於近日推出抗疫優惠，由即日起於領展旗下指定40個商場的相關食肆購買外賣，用電子貨幣單一消費滿50元，即可換領抗疫產品。

【延伸閱讀】【口罩返貨】友和YoHo7周年感恩節　閃購29元5個KF94口罩

領展推出「食得放心 賞得貼心」的推廣活動，由即日起於領展旗下指定40個商場的相關食肆買外賣，用電子貨幣消費（包括信用卡、易辦事、八達通及手機支付程式），單一消費滿50元，即可換領抗疫消毒用品一份。抗疫產品總數量共有7萬份，每個商場每日限額100份，先到先得，換完即止。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】疫情打亂旅程 6大酒店預訂平台退訂政策逐個睇

「食得放心 賞得貼心」
換領日期：3月12日至換完即止
換領時間：上午10時至晚上8時
換領地點：領展下列40個商場之顧客服務台（同一商場消費商戶之發票只適用於該商場顧客服務台）

港島區：
赤柱廣場、愛東商場、小西灣廣場、環翠商場

九龍區：
樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、德田廣場、寶達商場、慈雲山中心、彩雲商場、何文田廣場、愛民廣場、南昌薈、元州商場、T.O.P This is Our Place

新界區：
T Town、天澤商場、天耀廣場、天瑞商場、蝴蝶廣場、朗屏商場、良景廣場、太和廣場、彩園廣場、大元商場、禾輋廣場、瀝源廣場、 美林商場、沙角商場、頌安商場、恒安商場 、TKO Gateway、TKO Spot、彩明商場 、長發廣場、逸東商場、富東廣場

責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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