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【新冠肺炎】疫境惹焦慮　4招保身心健康

知識內涵 18:00 2020/03/14

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【新冠肺炎】疫境惹焦慮　4招保身心健康

中大一項問卷調查發現，98%市民對新冠肺炎感到焦慮，平均焦慮指數達8.82分，已達臨界點。全球皆出現人們因疫情而感到焦慮，以至選擇自我封閉，惟身體健康之餘，更勿忘保障個人心理健康。

【延伸閱讀】保健防病 中醫教你由多方面入手

瘋搶廁紙口罩潮 囤物資挽安全感

科學界對新冠肺炎了解仍然不足，至今仍未研製出疫苗，或是公眾焦慮的一大原因。據加拿大卑詩大學心理系教授Steven Taylor指出，全球多地出現的超市搶購潮（尤其是廁紙及口罩）皆是出於焦慮，囤積物資只為挽回一點安全感。

以焦慮心態面對疫情徒勞無益，人們的心理健康在疫情當下更值得關注。心理治療師Elizabeth Turp指，不少人會因為對疫情的恐慌而選擇自我封鎖，身體及情感上均與世隔絕，不願就心理問題求助。

心理治療師籲勿自我封閉

在疫情期間要保護心理健康，首先應盡量避免因擔心疫情而自我封閉。英國精神健康基金會表示，壓力愈大愈需要親友支援，應考慮透過社交媒體保持聯繫，更應盡量不讓疫情干擾個人生活作息，平時做開的運動、均衡飲食等皆不應受影響，若需自我隔離，應試驗多種活動如新的放鬆技巧，直至找到適合自己的生活規律。若知道身邊有人可能過度擔心或獨居，更應不時透過社媒為他們打氣，讓他們放心。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】口罩內放紙巾增加耐用度？藥劑師拆解6大戴口罩疑惑

注意休息 勿過分關注新聞

其次，市民需要注意自己消化新聞的方式，太緊貼時事或徒添焦慮。本地精神健康組織Mind HK建議，疫情當下需注意休息，毋須過分關注新聞更新，更應嘗試將有關手機App從手機主頁移除、及關閉其推送通知功能。

另外，由於近期不宜到人多場合，人們更須學會獨處。Mind HK表示，若平時經常避免獨處，學習獨處或是困難的事，但獨處期間可以反思自己也可是正面體驗，做瑜伽、冥想或寫日記等都有助放鬆及帶來內心平靜，若能專注於烹飪、追劇等活動帶來的樂趣，獨處其實不是一件壞事。

新冠肺炎仍有多項未知因素，但市民面對疫情還需保持冷靜，以免徒添焦慮，令心理健康受損。

（節錄）

【原文：疫境惹焦慮 如何保心理健康？

撰文 : 沈帥青

欄名 : 知多啲

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