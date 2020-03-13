▲ 【Apple Pay x Alipay】疫情無礙蘋果攻中國市場 Apple Pay或全面支援支付寶最吸睛

新型冠狀病毒引發的新型肺炎疫情肆虐，對全球經濟影響甚為嚴重，科技業界也受衝擊。然而，中國內地為保經濟，中央指令復工，令早前外界憂慮智能手機供應鍊斷裂的疑慮暫緩。而蘋果公司也陸續回復中國內地門市業務，可見蘋果公司首席執行官庫克（Tim Cook）對中國投下信任一票。

疫情未影響智能手機市場競爭

事實上，智能手機市場的競爭並無因為病毒而停下來。

小米10在疫情之下仍然一機難求，華為也將推出P40系列智能手機，OPPO系的Realme也在推出了X50 Pro手機。而蘋果也計劃在三月底上架新的入門版iPhone，目的就是要針對入門市場或舊忠實用戶市場，引誘他們換掉手上已有四至五年歷史的iPhone 6系列，轉到搭配最新硬件配置A13處理器的新iPhone上，以便用戶們可以追上時代，用上最先進的iOS作業系統。

蘋果開始iOS 14開發工作

據不少消息透露，蘋果已開始了iOS 14的開發工作，據傳有七大新功能，當中包括Apple Pencil可以隨手寫即時認字功能，即日後用iPad加Apple Pencil可以作即時手寫輸入； 一個全新設計的健身app為用戶提供健身課程，更可透過Apple Watch跟進用戶有無偷懶。

Apple Pay或全面支援支付寶

不過，根據最新的傳聞，最令薑餅人感興趣的便是據報Apple Pay將會全面支援支付寶。

iPhone用戶都知道，Apple Pay是以NFC作為支付的界面，而支付寶則是以二維碼為主。若蘋果結合了支付寶，那就反映了支付寶也開始走向這種外國主流的非接觸式支付方法。

對用戶而言，用支付寶付費要先打開手機app，一旦商家所在地的網絡欠佳遲遲未能連上支付寶app掃碼付款，那就沒用。如今支付寶打進Apple Pay 陣營，便可隨時拍卡付款。

Apple Pay攻內地3億潛在用戶

而對於致力擴大在中國業務的蘋果而言，今次成功泊到支付寶這個大碼頭，潛在的用戶高達3億戶，而這批習慣使用支付寶的一群都是年輕及消費力高，要把支付寶戶口綁定Apple Pay根本無難度，這樣中國的iPhone用戶隨時會成為Apple Pay最大的用戶群。

支付寶挑戰銀行卡付款市場

另外，支付寶願意與蘋果合作，也是希望趁機會通過NFC來拓展線下門市的網絡。儘管不少線下商店已接納支付寶，但利用 Apple Pay的門店相信都是屬於高消費水平的地區，這樣便可將支付寶的覆蓋面擴濶，進一步挑戰銀行卡付款的地位。

事實上，蘋果 Apple Pay已在中國不少城市開通了手機付車費的服務，若支付寶可成為 Apple Pay錢包，將強化蘋果在中國的版圖，大家要留意了。