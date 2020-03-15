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【退休規劃】可扣稅非關鍵　精明買年金要留意3個重點

退休及生活保障 14:00 2020/03/15

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可扣稅非關鍵　精明買年金要留意3個重點

讀者周小姐希望於報稅年度限期前，查詢有關「合資格延期年金」（QDAP），於是來信詢問扣稅年金計劃之事宜。

要考慮年金期長短

現時市面上基本上有兩類年金計劃，可扣稅的年金計劃和不能扣稅的年金計劃。筆者發現這些客戶朋友只完全聚焦於可扣稅上。至於這些可扣稅年金計劃是否真正適合他們？可扣稅的年金計劃和不能扣稅的年金計劃差別在哪兒？只選擇可扣稅年金的扣稅得益，會否可以抵銷放棄傳統年金計劃所提供的好處呢？這些都是投保人士需要關注的地方。

【延期年金】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金

第一，真正的年金計劃，應該可以為閣下於退休後提供一個穩定的被動現金流，直至百年歸老。一般可扣稅的年金計劃，只會提供10年或20年的被動現金流期。同時，一些傳統的年金計劃，則可以提供終身的現金流。試問過了這個10年或20年黃金期後，現金流收入停止了，可能閣下都只是70或80歲左右，那時怎樣生活下去呢？況且現時香港人的壽命有延長的趨勢，大家的壽命可以活到100歲甚至更長，一點也不出奇。所以年金計劃的年金期長短絕對是一個必要考慮的因素。

要考慮通脹因素

再者，通脹是一個大家都非常關注的問題。若果閣下所收取的被動現金流，可以抵抗通脹的特點，筆者相信會更加理想。據筆者知道，某些傳統不能扣稅的年金計劃，可提供每兩年自動把現金流的金額增加5%的方案。除了這個自動加人工的機制之外，同時也是終生的年金期。換句話說，終生的年金期內，會自動每兩年增加5%金額。這個好處會否得益多於所節省下來的稅額呢？值得考慮。

第三，在現時新冠肺炎疫情下，經濟下滑的機會非常大，失業率將會向上調整。所以，出現短期周轉不靈的現象絕不為奇，甚至需要額外現金應急。故此年金計劃的供款安排靈活性相對顯得重要。據筆者所知，並不是全部扣稅年金計劃，可以申請暫時供款。與此同時，傳統不可扣稅的年金計劃，若需要現金周轉，可以從計劃中提取現金價值出來應急，但可扣稅年金計劃一般沒有此項安排。

除了以上三點之外，仍有很多可扣稅年金計劃和傳統年金計劃不同之處要再考慮，例如有一些傳統年金計劃，甚至可以安排當事主過身後，把年金流的三分之二轉給配偶繼續享用到百年歸老，等等。故此，朋友們取一個平衡點去取得最大的整體得益，去決定使用扣稅年金計劃或傳統年金計劃，不要盲目把焦點只放於慳稅。

【延期年金】買扣稅年金好方便？慳稅要認清3大風險

 

【原文︰醒目買年金 扣稅非關鍵（收費文章）】

撰文 : 曾少雄 中原金融集團高級副總裁

欄名 : 退休理財

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