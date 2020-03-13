▲ 【網購口罩】10萬盒日本口罩抵港發售？「兩盒thanks」前先要fact-check -

新型冠狀病毒肺炎的疫情迅速蔓延全球多國，世界衛生組織（WHO）於日前宣布將疫情列為「全球大流行」。經歷過2003年的沙士，港人防疫意識普遍較高，早早已着手在全球各地搜購口罩。惟因部分零售商囤貨抬價，不少港人尋求海外代購，令黑心商人有機可乘，假借代購口罩之名，實則騙取金錢。近日有旅遊情報網站在社交平台發文，聲稱與日本口罩生產商合作，將會有10萬盒口罩抵港發售，吸引逾3,000名用戶留言訂貨，惟只要仔細閱讀內文，就會發現有關帖文只為警剔消費者免墮口罩騙局。

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為求口罩失去理性 容易墜入網購騙局

旅遊情報網站KKFly日前在facebook上發文指，已包起日本口罩生產商3個月的生產綫，首批共10萬盒的口罩將會在4月抵港發售，售價更低至28元一盒50個裝。帖文引來逾3,000名用戶留言訂貨，更有逾1萬個分享。其實內文中有總總不合理的描述，不難發現種種應該要質疑的「綫索」，「提醒」市民在網上購買口罩時，要小心求證，免墜入騙局。

KKFly的帖文引起騷動，更有媒體將「4月有10萬盒日本口罩抵港發售」的消息轉載成新聞，無意間為「假消息」增添了幾分真實性。事件擾攘一輪，該專頁拒絕為發放「假消息」道歉，並一再發文提醒消費者不要輕易相信網上消息。

假消息橫行 如何明辨真假？

KKFly利用這種手法提醒消費者，有人認為是苦口婆心，有人則認為是爭取曝光率。不管手法是否合理，事件的確突顯了消費者在網購口罩上的不理性。早有網民以「兩盒thanks」來揶揄這種情況，但由於疫情已在全球急速蔓延，口罩供應長期不足，市場上出現不理性搶購潮也不難理解，但消費者的確需要提高意識，以防被騙。

筆者從以上述帖文，可發現消費者應要認清口罩賣家的3大要點：賣家背景、市場售價，以及生產地的出口限制。雖然不少零售商於近月「轉行」售口罩，但當中不少魚目混珠的情況，以KKFly為例，作為一個以旅遊情報知名的網站，怎會突然涉足與本業無甚關係的口罩生產、還要即時有額外的資金包起3個月的生產綫？全球都在搶購口罩的情況下，28元一盒50個裝的售價是否合理？日本疫情轉趨嚴重，雖未有實施口罩出口限制，但其國內供應也出現供不應求的情況下，大量出口的機會有多高？

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除此之外，正如KKFly所指，訂購時應避免使用信用卡，以免被人盜用。選購口罩時，亦要留意該口罩有沒有相關的認證，以及所提供的口罩圖片來源是否屬於第一手，還是從網上其他來源中截取。

一句「兩盒thanks」的留言看似毫無成本，在未落訂付款之前不會有金錢損失，但與此同時，亦在提高這些賣口罩的社交平台的曝光率。若然是口罩騙局，一個留言或分享也足已成為當中的「幫凶」。在充斥假消息的時代裡，每個人都要肩負起小心求證的責任，保障自己之餘，更能有效杜絕假消息的傳播。

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