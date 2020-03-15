【移居法國】港女畫家移居巴黎 醫療制度佳 稅率卻驚人

▲ 【移居法國】藝術自由開放之都！ 港女畫家移居巴黎讚當地醫療制度佳 但稅率驚人

80後的樂是一位畫家，在香港設計學院畢業後一直從事平面設計及插畫工作，工作了9年之後，忽然想離開香港出外闖闖，最後選擇了人生路不熟的巴黎。樂的勇氣令她在異地碰了不少釘，其中最棘手是租屋問題，令樂多次要在友人家中投宿，幾年內居無定所。

▲ 樂表示巴黎的生活指數不算很高，所以她現在靠賣畫及一些自由工作都足夠她的日常開支。（受訪者提供）

2016年，樂申請工作假期計劃簽證時，選擇了藝術氣氛較自由開放的法國巴黎，當時她的法語水平只屬入門級數，連基本溝通也成問題。她到巴黎後以接香港雜誌的freelance工作來賺取生活費，四出邀請在巴黎居住的外國人做訪問，了解他們的移民故事，再加入自己的插畫，每期於雜誌刊載。

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樂表示她做訪問時英語、法語並用，更不時需要受訪者將一些詞彙寫下來讓她再回家慢慢繙譯，雖然過程需時，卻有助提升她的法文水平，再加上她一有時間就收聽當地的電台節目，總算可慢慢應付與法國人的溝通問題。

申定居巴黎 法文填表展誠意

樂後來心血來潮決定在巴黎定居，她得知當地有一個「Talent Passport Programme」的計劃，專為藝術工作者及投資者而設，獲得取錄後可先在巴黎居留4年，4年後再審核。樂於是從藝術發展的方向出發，但因沒有正職，要申請成功並不容易。結果樂不但極速獲批，就連面試一關都可以省回。

以下是她的一些申請心得：

我全份申請表都以法文填寫，這樣一來讓對方感覺較有誠意，其次是考慮到未必所有法國人的英文水平都很高，這樣可節省對方時間。然後我列出自己的freelance工作內容，並特別找了幾位被訪者為我寫推薦信，再聯絡香港的法國文化協會，請他們在期刊刊登我所做的訪問。在申請表上就當然要強調我對法國的貢獻，以及如何向外國宣揚法國文化等。千萬別寫你有多大的理想，或你希望在法國有何得着。

▲ 樂認為巴黎人對藝術持開放態度並熱愛藝術，對她的創作很有啟發性。

自由工作者 租屋有難度

樂除了靠freelance的收入，亦開始賣畫及舉辦個人畫展，生活費絕不成問題，由於全屬自由工作，令她居無定所。

在巴黎租屋很嚴格，首先你要有一份正職，並要出示3個月的薪金證明，其次薪金必須是租金的3倍，否則就需要有父母作擔保人，而父母必須在法國居住。

樂最初花了3個月找租盤亦未能成功，惟有在朋友家中寄居，3年內已經搬過無數次。後來認識了現在的法籍男朋友，個半月前和男朋友在巴黎11區租了現在的600呎單位居住，月租1,560歐元（約13,600港元）。

▲ 樂除了舉辦畫展，最近又在時裝品牌的活動上替他們的 VIP 畫畫，以賺取生活費。

定居法國 宜先學好法文

法國的醫療制度很好，很多檢驗都是免費，即使要看專科，輪候時間很快，而且收費也不昂貴。法國的稅率向來出名高，收入每年10,065至27,294歐元（約87,500至237,400港元），需繳交14%入息稅，入息稅按收入逐步遞增，最高為入息的45%。

在當地工作的福利也很好，每年有5個星期大假，而且打工仔從不超時工作，但初到貴境的香港人就要習慣他們的工作模式。

樂奉勸各位有意到法國工作或定居的朋友，一定要先學好法文。因為到每一個政府機構申請不同的文件、證件，甚至是報稅等，職員只會以法文跟你溝通，大部分政府網頁都只有法文，不懂法文就很難融入生活了。

（節錄）

作者：梁靜詩

【原文︰港女藝術家移居巴黎 醫療制度佳稅率卻驚人（收費文章）】