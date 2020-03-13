▲ 環球股災𠵱家先問MPF點部署？ 不如做「佛系」投資

受新冠肺炎疫情大流行影響，今星期環球股票市場繼續風聲鶴唳、哀鴻遍野，打開股票APP，各大指數見紅，美股今星期更兩度觸發熔斷機制，真係可以載入史冊了！無做開投資嘅人，應該會興幸自己無貨無事，不過你個強積金戶口，今次環球股災應該點都會有影響你嘅回報咯！

今次環球股災，連曾經「地上最強」美股標普500指數喺噚日（3月12日）都急挫9.51%，全球都好似想「要錢唔要貨」，鬼咩！今次新冠肺炎疫情究竟要肆虐幾耐？幾時研發到特效藥同疫苗？病毒喺夏天仲會唔會蔓延？呢啲通通無人有確切答案，但市場就擔心百業蕭條，經濟短期唔會恢復正常，面對咁多不確定性，股票市場都成為提款機，個個真係揸Cash保平安了。

但MPF本意係退休保障之用，除非符合法例上嘅特別條件，一般只可以等到65歲先攞得，無得套現揸Cash保平安。每次呢啲波動市，實會有人問點樣好，有咩解救。但通常問得嚟，投資市場已經出現恐慌了。

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你本身係咪慧眼先機？

以今次為例，假設你可以喺2月24日嗰日察覺到係今次環球股災先兆，而債市將會係避險之選，你係當日4點之前即時將MPF高風險基金轉晒做債券基金，你可以話避過咗今次股災，直到𠵱家，相信你個MPF組合仍然係賺錢，就算將資產轉晒去保守基金，都應該唔會蝕。但呢啲慧眼先機，都要本身有投資知識去作出部署。

▲ 根據晨星(亞洲)網站最新統計，頭10隻年初迄今回報最高都係債券基金。

係2月24日至到28日5個交易日美股標普500指數跌咗383點，或跌11.49%，恒指跌咗1,178點，或跌4.32%。如果由2月24日起計到噚日3月12日收市價，標普500指數跌咗813點，或跌24.39%，恒指跌咗2,999點，或跌10.98%。如果你係28日先問點算，都為時已晚，更何況𠵱家？如果你本身唔係即市部署嗰班人，積臣認為𠵱家唔轉好過轉，特別係後生仔。

做「佛系」好過

其實股災屢見不鮮，過往分別有2008年由美國次按危機引發、1997年亞洲金融風暴、1987年美股「黑色星期一」席捲全球等等。但其實睇返下面兩張圖，由1987年年初開始，就算經歷以上提到嘅股災，恒指依然係一個上升趨勢，標普500指數個走勢當然比恒指好睇，始終美股由2008年底起，就經歷了11年牛市。以MPF嚟講，今次股災都唔代表係世界末日，始終MPF原意係將來退休之用，唔等錢使嘅後生仔做「佛系」好過喇！

▲ 恒生指數由1987年開始的走勢。

▲ 標普500指數由1987年開始的走勢。

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「佛系」管理嘅回報當然未必比經常轉換嘅做法好，但積臣之前都分享過，我曾經喺2015年恒指熊市之時，將MPF轉嚟轉去，喺波動市況反而更易令資產損失，MPF亦唔似股票，可以當日買，當日賣，MPF基金轉換喺需要幾日時間的，一般嚟講受託人要2個工作天執行，做短炒係十分困難。

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機會始終會嚟

「股神」巴菲特對於今次股災，都話佢活咗89年都係第一次見，但佢唔驚慌，一來佢見慣世面，二來巴郡截至去年底坐擁逾1,200億美元（約9,300億港元）嘅現金，佢隨時可以喺「別人恐懼時，佢貪婪」撈貨。所以，如果本身慧眼先機，MPF係做緊保守投資，例如泊係保守基金、保證基金等，積臣建議等位部署。積臣唔知各市場嘅指數個底喺邊，但疫情紓緩後，經濟恢復正常，投資市場將會反映利好消息，到時將MPF轉晒高風險基金、例如北美股票基金，亞洲股股票基金等，熊市轉牛市果一陣升幅係最「和味」，上面張恒指同標普500張圖已經解釋晒喇。

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【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。