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【新冠肺炎】日本駐港總領事館 7條Q&A解答簽證隔離疑問

消費錦囊 14:00 2020/03/14

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【新冠肺炎】日本駐港總領事館 7條Q&A解答簽證隔離疑問

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球持續蔓延，各國紛紛封關自保，日本在3月9日凌晨已實施對中國（包括香港及澳門）暫停免簽證待遇。日本駐港總領事館也發表了「徹底加強邊境口岸對策的新措施Q&A」的文章，列出不少港人對日本簽證狀況的疑惑，包括英國國民（海外）護照（BNO）持有人能否獲免簽證入境日本等疑問，已訂機票去日本的朋友可留意。

【延伸閱讀】【新冠肺炎】疫情打亂旅程 6大酒店預訂平台退訂政策逐個睇

【有關「簽證制度」】

問：暫停免簽證措施時，已經入境日本的人士會受到影響嗎？
答：就本次措施，已經入境日本的人士並不受影響。

問：持有BNO護照的香港人是否同為受影響對象？
答：BNO護照屬於暫停免簽證待遇對象，3月9日凌晨零時起不能免簽證進入日本。

問：可以預期商人或者留學生等受本次措施的影響很大，會有例外安排嗎？
答：商務、探親、留學、觀光等入境目的之情況，預計大部分不存在例外安排。惟關於人道理由等特殊情況，請跟日本總領事館聯絡。

問：現在持有的日本簽證會失效嗎？
答：是次措施有效期間為3月9日凌晨零時到3月31日（期間可能會更新），此期間於包含香港在內的駐中國大使館、總領事館所發出之單次簽證及多次簽證將會暫時失效。有關持有是次措施完結之際仍然有效之簽證，是否可以於上述期間後使用，請跟本館聯絡。

問：可以繼續申請簽證嗎？簽發簽證、暫停香港免簽證待遇，將持續到甚麼時候？
答：如上所述，日本政府實施邊境口岸對策情況下，3月9日之後如真的有必要，也可以提交申請。惟簽證申請會比平時需要更長時間。簽發簽證及暫時停止免簽證待遇，有效期至3月31日，有可能有進一步更新。

【延伸閱讀】【入境限制】新型肺炎疫情下多地限制港人入境　轉用BNO能否獲豁免？

【有關「入境後隔離」】

問：3月9日前經香港到達日本的話，是否也需要隔離14日？
答：本政策3月9日凌晨零時生效，之前入境人士並不受影響。
 
問：3月9日之後經香港到達日本短暫停留，可以於日本逗留不足14日就離開嗎？
答：3月9日凌晨零時之後的入境人士被要求於指定地點自我隔離14日，但是逗留不足14日也可以選擇離開日本。

有關口岸措施有效期將視乎情況或有更新，故應以官方公布為準。

（節錄）

日本駐港總領事館 解答簽證疑問（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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