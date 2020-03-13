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【口罩返貨】友和YoHo7周年感恩節　閃購29元5個KF94口罩

消費錦囊 13:13 2020/03/13

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【口罩返貨】友和YOHO7周年感恩節　閃購29元5個KF94口罩

為了慶祝成立7周年，本地電器及電子產品購物平台友和YoHo於3月13日至20日期間，將舉行「友和7周年感恩節」並推出多重優惠，多款電子產品、家庭電器、美容及護理產品均有優惠！今日（13日）更有限時閃購口罩優惠，29元就買到5個韓國KF94口罩。

【延伸閱讀】【買口罩有優惠】SmAdt自動售賣機可買口罩同消毒用品 用WeChat Pay仲即減$10

29元5個韓國口罩

由即日起至3月20日，友和推出限時閃購優惠，部分熱賣產品更低至7元。消費者需於指定時間內到網站搶購限量優惠產品，每次下單只可購買一件閃購產品。今日（13日）更設特別時段，下午3時20分、晚上9時20分可以29元購買5個Hustorm KF94口罩。此外，閃購優惠更包括Dyson Airwrap Complete造型器、Sudio無綫藍芽耳機及Kindle電子書閱讀器等。

此外，友和早前於facebook舉辦集氣團購活動，只要儲夠一定留言數量可以優惠價購買產品，部分產品已成功以最低集氣價發售。三菱Mitsubishi MJ-E130AL-H抽濕機只需3549元，Dyson三合一風扇暖風空氣清新機亦只需5499元。惟優惠價錢的產品數量有限，有心水產品就要盡早購買。

優惠詳情

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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