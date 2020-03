▲ 跌市加強抗禦力 巴菲特的3個投資智慧

新冠肺炎於全球擴散,加上石油價格戰升溫,全球股市跌到令人失措。好景時人人都自以為可在別人恐懼時貪婪,但大跌市來臨之時,真正實行逆向操作的人少之又少。要加強自己的抗跌能力,以下提到的巴菲特投資智慧值得重溫。

1. 短期表現欠參考價值

股票投資等於擁有一盤生意,而生意的收成期甚少在初期出現,是以投資股票就應以長綫持有為主。要量度表現,巴菲特在曾在1978年指出巴郡的投資表現將由「Business results over that period」,而非「Prices on any given day」。何謂業務表現呢?最常見的指標就是反映股東收益的股本回報率。忽略股價表現又是否明智呢?其實良好的業務回報終會反映在股價之上,讓投資者享受資產增值。換句話說,散戶沒有必要為短期表現不利而沮喪,更不應因此而沽清手上的股票。

2. 熊市反有利長綫投資

經濟從來都具有周期性,股市亦然,再加上投資氣氛搖擺不定,股市波動性就更高。巴菲特在1979年表示「自己並不在意市場可否令其持股迅速升值」,反而更傾向於相反情況。原因是,巴郡旗下保險業務可持續製造現金流,讓巴郡在大多數年期都有資金可用於投資。股神就相信「Consistent attractive purchasing」比起「Short-term run up in stock prices」更能有效增加巴郡的最終收益。

3. 善用主動收入再投資

現實中,其實大多數散戶從工作賺取的可支配收入就是相對穩定的現金流入,而大多數人的工作生涯往往可以長達30年至40年。換言之,散戶投資者亦擁有持續的現金流可用於擴大投資組合。長綫投資而言,熊市就更能增加這些資金用得其所的機會。短暫大升市雖可造成帳面大增值,但卻無助於投資者運用現金流以吸引價錢購買優質資產,受惠於優質業務的長綫回報。

結語

「別人恐懼我貪婪」這句話說出口簡單,但到落手操作時大多數人都會卻步。以上提到的巴菲特投資智慧,絕對值得參考。

作者:Oscar Yu

所提供的資料僅供一般參考之用,不擬提供作為個人投資或理財建議。Oscar Yu沒持有以上股票。

