▲ 【好書推介】重溫愛滋病大流行 疫情中加劇恐懼仇恨

全球忙於應付新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎),回顧過去百年,人類已面臨多種致命疾病的大流行,包括愛滋病。近日經常出現的「零號病人」一詞,也一度成為美國首名確診愛滋病患者的代名詞。

《紐約時報》挑選了7本書,記錄流行病的始末和科學數據,包括今次介紹的好書《And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic》。本書1987年出版,獲不少國際殊榮,更被改編成電影。

美爆愛滋首5年 加劇恐懼仇恨

作者希爾茨在序言中形容,愛滋病在美國爆發的頭5年,如同一場「民族失敗的戲劇」,在「不必要死亡」的背景下上演。希爾茨指,愛滋病流行初期,醫生和科學家不太願意貢獻這個領域,因從事與同性戀相關的研究,為他們帶來的名聲有限;加上缺乏資助,流行病學者遲了數個月,甚至數年,才得知愛滋病的特性。

本書出版時,美國正處於愛滋病大流行的第7年,希爾茨相信未來的情況會進一步惡化。他指出,重大且致命的流行病不是單純的「生物事件」,而成為了一種社會力量,加劇恐懼和仇恨。

希爾茨提到,美國首位確診感染愛滋病的男子杜加斯(Gaёtan Dugas)正正「深受其害」,被當時的社會塑造成千古罪人,幾十年來背負將愛滋病傳至全美國的罪名。杜加斯是加拿大籍的空中服務員,死於1984年。在美國首248宗愛滋個案中,他直接或間接與40宗病例有關。

首宗確診非源頭 卻變千古罪人

在衞生部門內部文件中,以「病人O」(Patient outside California,加州以外的病人)為杜加斯的代號。由於英文字母「O」與阿拉伯數字「0」相似,在重重誤會下,杜加斯被稱為「零號病人」(Patient Zero)。

不過,這並不代表杜加斯是美國的愛滋病源頭,他只是美國第一宗確診個案。本書出版後,杜加斯被誤稱一事備受爭議。當時,加州大學三藩市分校的流行病學家莫斯(Andrew Moss)稱,證據不足以顯示杜加斯是美國或加州的「零號病人」。

2016年亦有愛滋病研究指,杜加斯不是真正的「零號病人」,可算是幫他平反了。研究員指出,「零號病人」的惡名影響很大,仍有不少人拒絕接受愛滋病毒檢測,不想成為「罪魁禍首」。

撰文 : 鄧燕君

