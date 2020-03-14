▲ 【好書推介】重溫愛滋病大流行 疫情中加劇恐懼仇恨

全球忙於應付新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎），回顧過去百年，人類已面臨多種致命疾病的大流行，包括愛滋病。近日經常出現的「零號病人」一詞，也一度成為美國首名確診愛滋病患者的代名詞。

《紐約時報》挑選了7本書，記錄流行病的始末和科學數據，包括今次介紹的好書《And the Band Played On： Politics， People， and the AIDS Epidemic》。本書1987年出版，獲不少國際殊榮，更被改編成電影。

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美爆愛滋首5年 加劇恐懼仇恨

作者希爾茨在序言中形容，愛滋病在美國爆發的頭5年，如同一場「民族失敗的戲劇」，在「不必要死亡」的背景下上演。希爾茨指，愛滋病流行初期，醫生和科學家不太願意貢獻這個領域，因從事與同性戀相關的研究，為他們帶來的名聲有限；加上缺乏資助，流行病學者遲了數個月，甚至數年，才得知愛滋病的特性。

本書出版時，美國正處於愛滋病大流行的第7年，希爾茨相信未來的情況會進一步惡化。他指出，重大且致命的流行病不是單純的「生物事件」，而成為了一種社會力量，加劇恐懼和仇恨。

希爾茨提到，美國首位確診感染愛滋病的男子杜加斯（Gaёtan Dugas）正正「深受其害」，被當時的社會塑造成千古罪人，幾十年來背負將愛滋病傳至全美國的罪名。杜加斯是加拿大籍的空中服務員，死於1984年。在美國首248宗愛滋個案中，他直接或間接與40宗病例有關。

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首宗確診非源頭 卻變千古罪人

在衞生部門內部文件中，以「病人O」（Patient outside California，加州以外的病人）為杜加斯的代號。由於英文字母「O」與阿拉伯數字「0」相似，在重重誤會下，杜加斯被稱為「零號病人」（Patient Zero）。

不過，這並不代表杜加斯是美國的愛滋病源頭，他只是美國第一宗確診個案。本書出版後，杜加斯被誤稱一事備受爭議。當時，加州大學三藩市分校的流行病學家莫斯（Andrew Moss）稱，證據不足以顯示杜加斯是美國或加州的「零號病人」。

2016年亦有愛滋病研究指，杜加斯不是真正的「零號病人」，可算是幫他平反了。研究員指出，「零號病人」的惡名影響很大，仍有不少人拒絕接受愛滋病毒檢測，不想成為「罪魁禍首」。

撰文 ： 鄧燕君

（節錄）

【原文：致命流行疾病 恐如「民族失敗劇」（收費文章）】