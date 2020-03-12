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【自願醫保】藍十字新自願醫保 提供額外住院現金津貼助抗疫

退休及生活保障 19:04 2020/03/12

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【自願醫保】藍十字推自願醫保 提供額外住院現金津貼助抗疫

港府向自願醫保計劃的投保人提供稅務優惠，增加投保誘因。因應期新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情的發展，不少醫保計劃向受保人提供額外保障。藍十字（亞太）保險推出「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃，除了提供額外醫療保障，更推出多項投保優惠，包括為受保人就新型冠狀病毒，提供免費額外住院現金津貼保障。

【延伸閱讀】【自願醫保】中產Plan VS「天價」醫療開支 比較自願醫保半私家病房計劃

藍十字新推出的「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃提供4個計劃級別，適合介乎出生滿15日至80歲的人士投保，保障範圍包括未知的投保前已有病症及8歲後確診的先天性疾病。該計劃保證終身續保，保費不會因受保人的健康狀況有改變或索償記錄而受影響；計劃亦不設終身保障限額，每年保障額高達830,000元。

【延伸閱讀】認識新冠肺炎保障——首要知道的4件事

優惠期內投保 享額外住院現金津貼

藍十字指，在優惠期內成功投保「只衛您」超卓靈活自願醫保計劃，可享首年保費85折優惠及高達9折的額外家庭保費折扣，每位受保人更可獲贈牙齒護理服務券。此外，由即日起至2020年6月30日， 如受保人在此期間因不幸確診新型冠狀病毒而需住院，受保人可獲每日800元的額外住院現金津貼，最長達45日。

責任編輯：李瑩

欄名 : 保險百科

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