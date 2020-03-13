【投資英國】買英國樓良機 曼市入場費低至200萬

紐約、倫敦、香港是世界三大金融中心，但樓價方面，香港一向都是全世界最貴的地區。相反，倫敦過去三年受脫歐影響，樓價在2016年見頂後一直回落。根據當地一些研究報告指，核心地段在過去5年，2房單位下跌8.1%；3房單位下跌10.4%。單位愈細價格抗跌能力愈強。相反，愈大面積跌幅也較大。

這當然跟英國政府的「Help to buy」政策有關，政府協助首置人士置業，但樓價上限為60萬英鎊。在核心地區，最多能買2房而已。但自從脫歐形勢愈趨清晰，倫敦樓價2019年10月開始止跌回升。研究報告指出2020年開始，倫敦未來5年樓價共有15%增長，曼徹斯特更有20.5%。基於英鎊在2014年是1英鎊兌13港元，因脫歐而下跌至10港元，下跌了30%，變相令投資英國物業更吸引。

倫敦市中心，Zone 1樓價當今每呎在10,000至15,000港元之間。如果選擇Zone 2或Zone 3地鐵站附近，也只是6,000至8,000港元。相比香港及紐約，又似是有上升空間，尤其是有新的地鐵綫——伊利沙伯綫即將開通，將大大改善附近交通，沿綫物業相信會有更大的升值空間。

畢竟，投資倫敦400至500萬港幣是最低入場門檻，不是小數目，曼徹斯特則只需200萬港元便可入場。

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