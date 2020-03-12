【定期存款】恒生企硬未減息 半年港元定存息2.2厘冠全城

▲ 恒生的4個月及半年享2.2厘，竟罕有較中資行為高息，更冠絕全城。

港元定存的減息潮愈演愈烈，再有3間中外資行狠削存息，但個別大行如恒生卻暫企硬不變，令大行的存息竟罕有高於中資行。

交銀香港今天（3月12日）再全面減息，南商更撤兩厘特惠息，星展則把1年長息累減0.4厘、至險守1厘大關。

素來打高息牌的交銀香港，經連番進取減息後，現時最高息是3個月存期，但僅得1.69厘，半年期亦低見1.37厘。

同樣，南商調低4個月年息0.13厘，新息率亦只是1.75厘。

反觀，恒生 （00011） 本月新推4個月及半年期齊享年息2.2厘，息率不但高於中資行，以相同存期計，也是冠絕全城的最高息，起存額為一萬元的合資格新資金結餘，但至本月底止。

專家：存息料有減無加 宜儘快鎖定高息

此外，追息族注意，今天共有5間港銀再砍港元定存息，包括中銀香港 （02388） 及渣打兩間大行，專家料存息暫有減無加，避險族宜儘快鎖定高息。

世衛（WTO）指新冠肺炎變為全球大流行，專家亦預計港元定存的減息亦大流行，劈息潮由大行蔓延至中小行。

舉中銀香港為例，更於3日內兩連減，今天再全面削短中長息，當中3個月及半年齊削0.3厘，新息率同為1.5厘；一年期則略減0.1厘，新報1.3厘。

今年以來中銀香港已是第5度减息，單以短短一個月計，自2月中至今巳第4度出手，而短存為重災區，3個月累劈0.8厘。

渣打也搶乘減息高速快車，剛把一年期降低0.1厘、至1.3厘，跟半年看齊。如此一來，3間發鈔行於本周鬥減，而渣打乃年內第6度下調息率，相比滙豐只減4次，經最新的劈息浪後，龍頭滙豐港元定存息3個月存期報1.56厘、半年期為1.51厘，以及1年1.36厘，頓變發鈔行中最高。

綜觀大中小行減定存絕不手軟，中銀香港剛於前天（10日）全方位減息，更把3個月以上的兩厘息下架；詎料相隔僅3日又再減。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪