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【定期存款】港元定存減息大流行 中銀及渣打再劈息

收息攻略 16:08 2020/03/12

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中銀（圖）及渣打今天再減港元定存息，而滙豐暫未跟減令其存息頓變發鈔行中最高。

追息族注意，兩間大行今天（3月12日）再砍港元定存息，包括中銀香港（02388）及渣打香港，專家料存息暫有減無加，避險族宜儘快鎖定高息。

世衛（WTO）警告新冠肺炎變為全球大流行，專家亦預計，港元定存的減息浪亦大流行，劈息潮由大行蔓延至中小行。

舉中銀香港為例，更於3日內兩連減，今天再全面削短中長息；當中3個月及半年齊削0.3厘，新息率同為1.5厘；一年期則略減0.1厘，新報1.3厘。

今年以來中銀香港已是第5度减息，單以短短一個月計，自2月中至今，中資行已第4度出手，而短存為重災區，3個月累劈0.8厘。

渣打香港今天也趁勢減息，剛把一年期降低0.1厘、至1.3厘，跟半年息率看齊。如此一來，3間發鈔行於本周已先後鬥減；而渣打乃年內第6度下調息率，相比之下，滙豐只是減了4次。經最新的劈息浪後，滙豐的港元定存息率，以3個月存期報1.56厘、半年期為1.51厘，以及1年51.36厘，頓變發鈔行中最高。

綜觀大中小行減定存絕不手軟，中銀香港剛於前天（10日）全方位減息，更把3個月以上的兩厘息下架，詎料相隔僅3日又再減，而滙豐亦於昨日（11日）削短中長息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

新冠肺炎 港元定期存款 減息 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 武漢肺炎 定期存款

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