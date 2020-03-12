【新冠肺炎】疫情打亂旅程 6大酒店預訂平台退訂政策逐個睇

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衞生組織（WHO）於香港時間今日（12日）凌晨宣布，將新冠肺炎列為「全球大流行」（pandemic）。不少外遊人士的旅程都受疫情影響，本網整理了港人外遊常用的6個酒店住宿預訂平台的退訂政策，如旅程需作更改或取消就要留意，將損失減至最低。
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Agoda
如旅客因不可抗力因素而取消預訂，Agoda將會豁免所有取消費用和佣金，包括：
Booking.com
在疫情期間，若旅客因不可抗力因素要求取消預訂，Booking.com將為合資格的訂單退還所有預付款項和／或豁免任何取消手續費。下列情況的訂單屬不可抗力因素：
Trip.com
因應新冠肺炎疫情，Trip.com表示將提供取消保障予於2020年2月23日前預訂及於3月31日前入住的酒店訂單：
Hotels.com
Hotels.com沒有公布因新冠肺炎疫情影響的酒店預訂退款等安排，該平台仍會為想更改或取消住宿預訂之旅客提供協助。
變更或取消酒店預訂：登入Hotels.com帳戶→前往管理預訂→選擇要變更或取消的預訂→選擇取消客房或取消預訂
如沒有Hotels.com帳戶：填妥查詢預訂記錄表格後送出→針對需要取消的預訂，選擇取消客房或變更預訂
Expedia
Expedia沒有公布因新冠肺炎疫情影響的酒店預訂退款等安排，該平台亦會協助想更改或取消住宿預訂之旅客。
變更或取消住宿預訂：登入帳戶並前往「行程」→選擇行程並於網上更改或取消預訂
如酒店或活動供應商針對行程收取費用，而行程於14日後開始，可填寫表格以了解是否可以豁免罰款。如果旅客的行程於14日內開始，可致電Expedia以取消或更改預訂。
Airbnb
因應新冠肺炎疫情擴散，Airbnb推出特殊情況政策，只要符合資格的訂單均可免費取消，旅客可獲全額退款，合資格的訂單包括：
中國內地：適用從中國內地前往其他國家和地區的旅客，特殊情況政策適用於2020年2月1日或之前的訂單，入住日期為2020年4月1日或更早。
意大利：如果前往或在意大利旅行，特殊情況政策適用於2020年2月29日或之前的訂單，入住日期為2020年4月3日或更早。
南韓：如果前往南韓或在南韓旅行，特殊情況政策適用於2020年2月25日或之前的訂單，入住日期為2020年3月23日或之前。
其他需要證明文件的全球情況
不論預訂日期，特殊情況政策適用於全球各地必須更改或取消行程的旅客：
新冠肺炎疫情於全球蔓延，如早已有外遊計劃，需更改或取消旅程前宜及早查詢相關退訂政策。以上酒店住宿預訂平台退訂政策以平台公布為準。
責任編輯：曹佩鈞
欄名 : 消費錦囊