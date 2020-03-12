▲ 【新冠肺炎】疫情打亂旅程 6大酒店預訂平台退訂政策逐個睇

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情蔓延全球，世界衞生組織（WHO）於香港時間今日（12日）凌晨宣布，將新冠肺炎列為「全球大流行」（pandemic）。不少外遊人士的旅程都受疫情影響，本網整理了港人外遊常用的6個酒店住宿預訂平台的退訂政策，如旅程需作更改或取消就要留意，將損失減至最低。

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Agoda

如旅客因不可抗力因素而取消預訂，Agoda將會豁免所有取消費用和佣金，包括：

所有於2020年3月31日或之前入住中國內地的住宿，或是來自中國內地旅客的預訂，可根據客戶要求免費取消。

所有於2020年4月3日或之前入住、涉及意大利（不論是酒店或旅客所在地）的訂單，將可獲免費取消。

所有於2020年3月31日或之前入住、涉及韓國大邱及清道郡（不論是酒店或旅客所在地）的訂單，將可獲免費取消。

受政府的旅行禁令所影響或旅客因其他個別情況而無法旅行，可豁免取消之手續費。

詳情

Booking.com

在疫情期間，若旅客因不可抗力因素要求取消預訂，Booking.com將為合資格的訂單退還所有預付款項和／或豁免任何取消手續費。下列情況的訂單屬不可抗力因素：

所有預訂位於中國內地的住宿，以及由中國內地旅客所預訂的訂單（2020年3月31日或之前入住）

所有預訂位於意大利的住宿，以及由意大利旅客所預訂的訂單（2020年4月3日或之前入住）

所有預訂位在南韓下列地區的住宿，以及由南韓下列地區旅客所預訂的訂單（2020年3月31 日或之前入住）：大邱、清道郡

針對曾前往疫區而受到旅遊限制的旅客，或是因旅遊限制而無法入境的旅客

除上述地區外，旅客有正當理由無法如期旅行／入住之個案（如在上述不可抗力因素區域之外的酒店有感染事件）

詳情

Trip.com

因應新冠肺炎疫情，Trip.com表示將提供取消保障予於2020年2月23日前預訂及於3月31日前入住的酒店訂單：

如客人被診斷出病毒測試呈陽性反應而無法出發，將獲得所有產品的全額退款。

與新冠肺炎公共衞生緊急事件直接相關的醫護人員，如其旅行計劃因前綫醫療工作而受到影響，將為其提供所有產品的全額退款。

如因目的地當局宣布的旅遊限制或強制14天檢疫要求而導致無法預期出發的客人，來自受影響出發地的客人可獲得全額退款。

參與了「安心取消保障」計劃的所有酒店可免費取消。該網站亦會與計劃中未涵蓋的酒店協商，以確保為客戶退款。

詳情

Hotels.com

Hotels.com沒有公布因新冠肺炎疫情影響的酒店預訂退款等安排，該平台仍會為想更改或取消住宿預訂之旅客提供協助。

變更或取消酒店預訂 ：登入Hotels.com帳戶→前往管理預訂→選擇要變更或取消的預訂→選擇取消客房或取消預訂

如沒有Hotels.com帳戶：填妥查詢預訂記錄表格後送出→針對需要取消的預訂，選擇取消客房或變更預訂

詳情

Expedia

Expedia沒有公布因新冠肺炎疫情影響的酒店預訂退款等安排，該平台亦會協助想更改或取消住宿預訂之旅客。

變更或取消住宿預訂 ：登入帳戶並前往「行程」→選擇行程並於網上更改或取消預訂

如酒店或活動供應商針對行程收取費用，而行程於14日後開始，可填寫表格以了解是否可以豁免罰款。如果旅客的行程於14日內開始，可致電Expedia以取消或更改預訂。

詳情

Airbnb

因應新冠肺炎疫情擴散，Airbnb推出特殊情況政策，只要符合資格的訂單均可免費取消，旅客可獲全額退款，合資格的訂單包括：

前往或來自重災區的旅客（中國內地、意大利、南韓）；

任何人由於官方旅行限制、醫療或疾病控制義務、營運商因新冠肺炎或懷疑或確認的新冠肺炎病例而引起的航班或地面運輸取消而無法完成旅程

中國內地 ：適用從中國內地前往其他國家和地區的旅客，特殊情況政策適用於2020年2月1日或之前的訂單，入住日期為2020年4月1日或更早。

意大利 ：如果前往或在意大利旅行，特殊情況政策適用於2020年2月29日或之前的訂單，入住日期為2020年4月3日或更早。

南韓 ：如果前往南韓或在南韓旅行，特殊情況政策適用於2020年2月25日或之前的訂單，入住日期為2020年3月23日或之前。

其他需要證明文件的全球情況

不論預訂日期，特殊情況政策適用於全球各地必須更改或取消行程的旅客：

為遵守政府或衞生當局實施的疫情防控措施；

為履行與新冠肺炎疫情有關的醫療或疫情防控責任；

航空公司或交通供應商因新冠肺炎疫情取消航班或交通服務；

醫療或衞生當局確診或懷疑有關人士感染新冠肺炎。

詳情

新冠肺炎疫情於全球蔓延，如早已有外遊計劃，需更改或取消旅程前宜及早查詢相關退訂政策。以上酒店住宿預訂平台退訂政策以平台公布為準。

責任編輯：曹佩鈞