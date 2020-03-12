【新冠肺炎】疫症下取消旅程 世衛定性「全球大流行」是理賠關鍵？

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世界衛生組織（WHO）指新型冠狀病毒肺炎的疫情於3個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，於3月11日宣布將疫情列為「全球大流行」。為遏止疫情傳播，多個國家或地區對外來旅客實施入境限制，不少人的外遊計劃需延期或取消，旅遊保險能否提供足夠保障成為焦點。投保人如想透過旅遊保內有關「傳染病」的保障理賠，關鍵原來取於世衛對於疫情的判斷？
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世衛決定或影響旅遊保理賠
大多旅遊保險都會就「目的地發生傳染病」或「香港政府對當地發出旅遊警示」原因，為受保人的「旅程取消」或「旅程延誤」提供保障，如受保人在事前已投保，一般都能夠受保。但由於各大保險公司對「傳染病」的定義不同，大多都按照世界衛生組織對疫情的判斷，亦有保單是明確列為「世界衛生組織發出大流行警戒」才符合傳染病的定義，因此保險公司早前或因世衛未公布相關疫情的警戒或特徵，而無法為受保人就「傳染病」的保障提供賠償。
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部分保險公司釐清理賠範圍
不過，由於疫情迅速蔓延，各保險公司均就有關新型冠狀病毒的保障發出最新通告，釐清保單的理賠範圍。以富衛保險為例，其保單對「傳染病」的定義為世界衛生組織發出大流行警戒，但就受保人能否因新型冠狀病毒而申請旅程取消或延誤的賠償，富衛保險在網站指，根據世衛於2020年1月31日（香港時間）宣布新型冠狀病毒疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件，如受保人已計劃前往的旅程目的地為確診受感染國家或地區，以致受保人不能展開旅程，可根據保單條款內容申請賠償。
由於部份保險公司將新型冠狀病毒列為「已知事項」，在指定日期後購買的旅遊保險，或未能就新型肺炎導致的損失理賠。如受保人對理賠有疑問，應主動向保險公司查詢。
|保險公司／旅遊保險計劃
|保單對「傳染病」的定義
|友邦AIA－智遊保
|任何由世界衛生組織公布的人傳人感染並已在有關當地人口廣泛傳播的傳染病。
|藍十字Blue Cross－Travel Smart 智在遊
|世界衛生組織發出大流行警戒的任何種類傳染病
|中銀集團保險－環宇智選旅遊保障計劃
|任何被世界衛生組織宣佈由人傳人感染及已在有關當地人口中廣泛傳播的傳染病。
|富衛FWD－旅遊保險A計劃
|世界衛生組織發出大流行警戒，並須實施強制隔離的任何類型傳染病。
|Starr－卓悅遊
|由政府向外公佈並需要隔離的各種傳染病。
|蘇黎世Zurich－「易起行」旅遊保險計劃
|任何被世界衛生組織宣佈由人傳人感染及已在有關當地人口中廣泛傳播的傳染病
*資料來源為各保單條款，詳情請向保險公司查詢
責任編輯：李瑩
欄名 : 保險百科