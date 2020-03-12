【新冠肺炎】疫症下取消旅程 世衛定性「全球大流行」是理賠關鍵？

世界衛生組織（WHO）指新型冠狀病毒肺炎的疫情於3個月內迅速蔓延亞洲、歐洲、中東及部分美國地區，於3月11日宣布將疫情列為「全球大流行」。為遏止疫情傳播，多個國家或地區對外來旅客實施入境限制，不少人的外遊計劃需延期或取消，旅遊保險能否提供足夠保障成為焦點。投保人如想透過旅遊保內有關「傳染病」的保障理賠，關鍵原來取於世衛對於疫情的判斷？

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世衛決定或影響旅遊保理賠

大多旅遊保險都會就「目的地發生傳染病」或「香港政府對當地發出旅遊警示」原因，為受保人的「旅程取消」或「旅程延誤」提供保障，如受保人在事前已投保，一般都能夠受保。但由於各大保險公司對「傳染病」的定義不同，大多都按照世界衛生組織對疫情的判斷，亦有保單是明確列為「世界衛生組織發出大流行警戒」才符合傳染病的定義，因此保險公司早前或因世衛未公布相關疫情的警戒或特徵，而無法為受保人就「傳染病」的保障提供賠償。

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部分保險公司釐清理賠範圍

不過，由於疫情迅速蔓延，各保險公司均就有關新型冠狀病毒的保障發出最新通告，釐清保單的理賠範圍。以富衛保險為例，其保單對「傳染病」的定義為世界衛生組織發出大流行警戒，但就受保人能否因新型冠狀病毒而申請旅程取消或延誤的賠償，富衛保險在網站指，根據世衛於2020年1月31日（香港時間）宣布新型冠狀病毒疫情已構成國際關注的突發公共衛生事件，如受保人已計劃前往的旅程目的地為確診受感染國家或地區，以致受保人不能展開旅程，可根據保單條款內容申請賠償。

由於部份保險公司將新型冠狀病毒列為「已知事項」，在指定日期後購買的旅遊保險，或未能就新型肺炎導致的損失理賠。如受保人對理賠有疑問，應主動向保險公司查詢。

保險公司／旅遊保險計劃 保單對「傳染病」的定義 友邦AIA－智遊保 任何由世界衛生組織公布的 人傳人感染 並已在有關當地人口 廣泛傳播 的傳染病。 藍十字Blue Cross－Travel Smart 智在遊 世界衛生組織發出大流行警戒的任何種類傳染病 中銀集團保險－環宇智選旅遊保障計劃 任何被世界衛生組織宣佈由 人傳人感染 及已在有關當地人口中 廣泛傳播 的傳染病。 富衛FWD－旅遊保險A計劃 世界衛生組織發出大流行警戒，並須實施強制隔離的任何類型傳染病。 Starr－卓悅遊 由政府向外公佈並需要隔離的各種傳染病。 蘇黎世Zurich－「易起行」旅遊保險計劃 任何被世界衛生組織宣佈由 人傳人感染 及已在有關當地人口中 廣泛傳播 的傳染病

*資料來源為各保單條款，詳情請向保險公司查詢



責任編輯：李瑩