【延期年金】賺盡扣稅回報！比較10大熱門延期年金

稅季臨近，保險業正全力發功，催谷可扣稅合資格延期年金保單（QDAP）的銷售，一人慳稅高達10,200港元，夫妻二人慳稅最多20,400港元。除了政府扣稅「資助」的基本盤，大家更要關心產品本身的回報，兩者雙劍合璧，才可透過QDAP賺到盡！10Life比較市場上多個扣稅年金產品，發現產品定位各異，若着重扣稅效果，就要留意延期年金中期的儲蓄回報。

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所謂回報易混淆 應比較保證IRR

關於回報，坊間有很多演繹，慣常是以預期或總回報包裝，但當中蘊含非保證回報；或者，將總年金收入相對於保費，卻忽略時間價值；更離奇的是，硬將免稅上限17%說成是保證回報17%……面對這眼花撩亂的數字，消費者該如何自保，不被蒙蔽呢？

10Life提醒大家，要比較QDAP的內部回報率（IRR）。IRR是根據供款、收入及時間因素之現金流來計算的年化回報率。同時，10Life着重保證收入，這是保險公司必須兌現的回報。比較時，投保人需選定各QDAP產品近似的供款期、供款額、並銷定時期（需要年金收入）來比較產品IRR。

選擇QDAP，大家要了解投保目的。舉例，投保人為45歲的高收入人士，繳交17%稅階，一年供款8,000美金（接近60,000港元的個人免稅額上限），供款5年，希望以QDAP賺盡扣稅，盡快得到年金收入，並於60歲時退保移居外國。依這情況，投保人需以中期儲蓄作為目的。根據保監局要求，QDAP的最早入息期為50歲，所以，我們會以各產品可選的最早入息期來比較，以下是市場上10個熱門QDAP，於60歲時期滿或退保的保證回報表現。

對於45歲投保人，要於50歲供完，上述產品中，只有Generali忠意、BOC Life中銀人壽、FWD富衛、及Prudential保誠的QDAP容許投保人於50歲隨即開始年金收入，其餘QDAP產品的最早入息期多為55歲。

至於產品的保證回報，我們會比較多個QDAP產品的保證IRR。上圖顯示，保證回報最高的忠意Generali稅悅保延期年金，60歲時的保證IRR達3.0%；若加上17%的扣稅，保證IRR更可提升至5.3%，投保人的總保單年期為15年。而緊隨其後的，就是BOC Life中銀人壽延期年金計劃（固定年期），產品保證IRR亦有2.9%，計扣稅後保證IRR上調至5.2%。

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回報金額差異大 宜謹慎比較

不少讀者都有疑問，IRR只是一個百分比，究竟投保QDAP實際得到多少回報金額？上圖清晰展示，投保人的保證收入來源：

17%扣稅額，於同一供款處境下，產品的扣稅額相同；

50歲至60歲期間的保證年金收入，少數QDAP的年金派發期剛好在這 10年，可在這部分佔優；

於60歲退保的保證現金，這只適用於60歲時未派完年金的產品。

延續上例，投保人以相同的總供款起步，到60歲時，榜首的忠意Generali稅悅保延期年金的總保證回報為10,777美元，加上扣稅額後達17,577美元。

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由此可見，即使QDAP給予投保人扣稅優惠，大家仍要比較產品本身的回報，不要為慳稅胡亂投保。另再次提醒，要了解投保QDAP目的，上述個案針對60歲或之前的回報，如果想了解QDAP其他中期時段（如65歲、70歲時）的儲蓄回報可瀏覽10Life網站，有更詳盡的產品比較。若果閣下想以QDAP作為退休終老的工具，就要留意更長時段的回報。

順帶一提，保監局已推出暫時性便利措施，於3月底前，投保人可經保險顧問「遙距投保」上述QDAP產品，不用與保險顧問見面，亦毋須進行財務需要分析。而投保QDAP的冷靜期亦由21日延長至30日。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：全城最強比較！合資格延期年金保單QDAP的扣稅回報 （2020年3月）】

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