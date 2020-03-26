▲ 【延期年金2020】買扣稅年金好方便？慳稅要認清3大風險

新型冠狀病毒肺炎蔓延，為減低感染風險，保險業監管局（保監局）2月時推出臨時便利措施，容許消費者毋須與保險顧問面談，亦毋須進行財務需要分析，也可購買可扣稅的合資格延期年金保單（QDAP）及自願醫保（VHIS）。措施將實施至3月31日，讓消費者可於報稅前投保，享扣稅優惠。疫症橫行，疫境自強的香港人自然減少見面，但免卻財務需要分析，消費者會否更易暴露於潛在風險呢？10Life提醒大家，要了解個人的需要、財政狀況及供款能力，才投保長綫保險產品，例如QDAP，避免急住慳稅而下錯決定。

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毋須填財務需要分析 QDAP潛在風險不容忽視

一直以來，當投保長期保險產品時，你（或保險顧問為你）都要填寫財務需要分析表格，問及你的投保目的、投資取向、預期用多少時間去實現保單利益、願意支付多少及多久保費，這是保監局一直執行、以保障消費者的措施，以衡量你是否適合投保該產品。但現今新型冠狀病毒肺炎肆虐，客戶與保險顧問不見面，保監局惟推出毋須見面、及毋須進行財務需要分析的暫時性措施。

對於自願醫保，不用填寫財務需要分析，對投保人的風險亦不太高，因醫療保險是每年續保，如果投保人年輕又身體好，第二年轉投其他醫保產品，難度不大。相反，毋須進行財務需要分析，對投保QDAP的風險就高得多，因為QDAP的保單期最短亦超過十幾年，長則終身，若然投保後才後悔，真的恨錯難返。所以，大家要先了解QDAP產品的風險！

風險1：不同QDAP功能不同

雖然投保QDAP可透過扣稅增加回報，但各大保險公司的QDAP產品定位不盡相同，有些屬中期產品，將中期回報盡量擴大；有些屬長期產品，主要對冲長壽風險。也有產品兩不像，暫時未能確定其定位。

風險2：涉及投資風險及非保證因素

延期年金產品本質上亦是儲蓄保險，包含保證及非保證回報，非保證回報受經濟環境、保險公司的投資表現及分紅政策所影響。

風險3：停交保費/提早退保的風險

當經濟下行時，大家會否擔心收入減少、未能持續繳交保費？若你中途停止繳交保費，有些產品保單貸款會自動啓動，當貸款額多於保單的現金價值、利息等，保單就會終止。如果你在保單早年退保，你能取回的金額可能大幅少於已繳保費。所以，即使你今日急於慳稅投保QDAP，亦要確保將來有足夠的供款能力。

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掌握投保QDAP的重點 以扣稅增回報

雖然QDAP有潛在風險，但稅務優惠亦算吸引，只要選擇對的產品，可透過QDAP慳稅，達到中期儲蓄或長綫退休的目的。於3月底前，投保人毋須進行財務需要分析，大家就更要做好功課，慎選QDAP。以下是值得大家考慮的因素：

考慮1：選擇切合個人需要的QDAP

大家要了解延期年金的入息期。因應投保人的供款期，不同產品的入息期選項都不同。以中期儲蓄回報為目的，若產品的年金派發期愈早，並盡快派完（很可能早於65歲已派完），回報率多數更理想。如果大家希望退休自製長糧，可留意哪些產品在60至65歲（或理想退休年齡）開始派發年金，入息期多長，是否符合你的預計壽命。

考慮2： 比較QDAP的保證內在回報率

內在回報率（IRR）是量度QDAP回報的重要指標。回報分為保證及非保證，10Life特別重視保證回報，這是保險公司必須給予保單持有人的，受合約約束，不存在水份。

10Life發現，市場上各QDAP的保證內在回報率差異很大。舉例，假設投保人以中期儲蓄為目的，由45歲開始供款5年，15年後，根據已得到之年金收入（如有）及當時退保的現金價值，我們可計算出60歲時產品的保證IRR。當加上稅務優惠後，QDAP的IRR更顯著提升。

讀者需注意，上表只顯示60歲時的保證IRR，隨着保單年期增加，產品的保證IRR可望上升，止於年金派完。

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考慮3：了解QDAP早期退保的影響

承上述處境，我們發現不同QDAP於早期退保的情況下，投保人的損失差別很大，又假設於投保1年後退保，投保人將會損失已繳保費約24%至80%。所以，大家需小心比較，確保供得起才買。

保監局除了推出毋須進行財務需要分析的臨時便利措施，同時亦對QDAP及VHIS的冷靜期延長至30天，因為郵寄文件需時。大家要把握冷靜期，再仔細了解保單。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：投保合資格延期年金不用財務需要分析 如何避開風險，盡享扣稅優惠？】

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