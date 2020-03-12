▲ 【投資澳洲】布里斯本樓供不應求 專家料樓價續升 -

澳洲是港人的熱門移民國家，當地樓價於近年表現強勁，投資澳洲物業的未來前景是如何？本港發展商遠東發展旗下的利安環球物業指出，澳洲布里斯本政府大力發展當地房地產市場，故睇好未來發展，而去年樓價因需求增加而錄得8至10%升幅。

遠東發展董事總經理孔祥達表示，當地政府對項目Queen's Wharf Residences十分重視，例如25年內項目60公里內不會有另一家賭場出現等，以示支持。而作為澳洲3大城市之一的布里斯本，當地政府亦大力發展旅遊業，早前曾舉辦英聯邦運動會，而當局正積極研究申辦2032年的奧運會，將帶動當地就業及旅行業。

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發展基建旅遊業 帶動經濟

至於基建配套方面，布里斯本機場擴建計劃，已帶來新航廈及新跑道，將為當地帶來更多旅行人次，帶動經濟發展。

利安環球物業營業董事余俊樂及執行董事張肇麒則指，去年減息3次，及後整體樓價因需求增加，上升約8%至10%。而未來供應仍未追上需求，故認為未來樓市仍會向上。現時於當地投資物業，可享約5至5.5厘回報。於當地投資物業收租需繳稅，一般而言稅率約32.5%，惟有不少免稅額可扣除，扣除後首2至3年大多不用繳交稅項。

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遠東發展董事總經理孔祥達補充，旗下於世界各地亦有不少發展項目，主要看重投資回報。他指近年海外物業發展前景良好，不少家長將子女送出國外留學、中產家庭因移民而海外置業，故海外仍有一定市場，未來會積極物色其他發展機會，現時旗下於新加坡、馬來西亞及歐洲如匈牙利、奧地利及捷克等地亦有投資，未來亦會於世界各地投資。

責任編輯：麥穎華