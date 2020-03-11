【定期存款】港銀鬥劈港元定存息 一表睇清邊間銀行有兩厘息

▲ 港銀出現劈息潮，擁有兩厘存息的銀行買少見少。

港元1個月拆息今天（3月11日）雖結束10連跌，回升至1.11厘，但無阻港元定存息率的跌勢加劇；再有5行鬥減，更有銀行把兩厘定存息下架，包括東亞 （00023） 撤半年最高息2.25厘等。

綜觀本港廿間銀行，今年初至少提供兩厘或以上存息；詎料3月開局大中小行皆絕不手軟狠削，令兩厘息買少見少，現僅得半數港銀有兩厘，存息低處未算低已變新常態。

若計及花旗預告明天（12日）將減3個月存息0.4厘，新息率僅1.9厘，致令提供兩厘息的銀行將由目前的11間（見表），再減至只剩得10間。

經最新的劈息潮，目前半年期以恒生 （00011） 的2.2厘最高，3個月為工銀亞洲的4.2厘冠全城，一年是工銀及富邦皆報1.85厘同為高息王。

今天創興 （01111） 及集友亦追趕減息的高速快車，僅東亞又加又減，微加138天0.04厘至1.42厘，卻把半年期的2.25厘悄然下架。

同樣，滙豐及工銀亞洲爭相快過聯儲局議息前減息，兩間大行全線減存息；工銀亞洲大減一年定存0.3厘，新息率僅得1.85厘。

本來工銀亞洲是碩果僅存、提供一年息有2.15厘，如今已把兩厘息下架，但驟削長息後，其新息率在相同存期仍是最高，跟富邦看齊，兩行皆報1.85厘而高踞榜首。

市場憧憬聯儲局將於下周四（19日）議息後，減息0.75厘或1厘，乃環球重提量寬的前奏，而英國及冰島今天已作緊急減息0.5厘。

滙豐中銀今年4度減定存 息率低處未算低

滙豐也全方位調低短中長息，降幅最多是一年期，驟減0.5厘，新息率報1.36厘。

滙豐又把半年期調低0.45厘至1.51厘，3個月則削0.4厘，新報1.56厘。這是滙豐今年第4度減息。

同樣中銀香港 （02388） 亦由年初至今已4連減，包括昨天（10日）調低短中長息，更把3個月以上的兩厘息下架，當中3個月年息下調0.2厘後，新息率僅得1.8厘。

中銀昨天又把一年存息削減0.2厘，至1.4厘，至於半年期的降幅較少，略減0.1厘，息率跟3個月看齊，皆報1.8厘。

中銀減息後，其3個月、半年及長息，均仍較剛減息的滙豐為高；然而，中銀保持7天短存享2.18厘，滙豐相同短存期則享高達4厘存息，兩間大行皆須指定理財戶，先以外幣兌換作港元，才享最高特惠息。

專家預計，本周兩間發鈔行出手劈息，中小行將被逼再跟減，本來已趨跌勢的存息，存息頓陷愈跌愈低。

業界：本港乏條件減P息 暫無懼熱錢再湧港

恒生投資服務首席市場策略員溫灼培料，明天歐央行議息有可能減0.1厘，或至負利率0.6厘；去年9月為挺歐洲經濟，歐央行已被逼減0.1厘，令負利率加劇至0.5厘。

誠然，過去3個月全球市場急轉直下，猶記得，瑞典於去年底曾加息0.25厘，既結束5年的負利率，也是全球首個擺脫負利率的國家，令政策利率由負轉正至歸零，本來巿場憧憬歐洲及日本可逐漸擺脫零息的困局；詎料今年黑天鵝亂竄，由疫情以至油價崩塌等夾擊，上周二（3月3日）澳洲已響頭炮、率先減息四分一厘，加拿大更重手劈半厘。

渣打中國宏觀策略部主管劉潔指，市場憧憬聯儲局下周議息或至少再減0.5厘；而在環球央行鬥減息下，料內地最快或於下周一削中期借貸便利息率（MLF）、以及下周五（20日）減貸款市場報價利率（LPR），變相令中港的拆息亦趨跌；但以當前疫情暫受控，內地有機會於3月按兵不動，及至第2季才伺機適時出擊減息。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，聯儲局突於上周二作緊急減息0.5厘後，假如下周再重鎚減0.75厘，累削1.25厘，本港的優惠利率（P）或要跟減，可是俗稱「紅簿仔息」的儲蓄利息現已幾近零息，僅低至0.001厘，銀行不願採負利率，難免陷兩難。

王良享補充，就算港銀於下周仍不追隨美國減P息，猶如2008年金融海嘯後，聯儲局多番量化寬鬆（QE），劈息力挽經濟，但港息沒跟足減，唯其如此，相信不致重蹈12年前逾千億元的熱錢湧港，引致資產泡沫，當時本港持續水浸，1個月港元拆息乍現約0.2厘到0.3厘的超低息。

王良享進一步剖析，畢竟眼下中美兩大國等政經實力，跟上世紀迥異，何況，後市仍緊盯疫情何時受控等，全球放水救市的力度仍待觀望，故此港銀亦無需在亂市下盲目鬥高息搶存。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪