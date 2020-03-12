▲ 【新冠肺炎】泰國收緊入境政策 即睇各航空公司退票或改期安排

泰國早前要求香港旅客入境時，須填寫健康申報表及自我隔離14日。昨日（11日）有報道指，泰國為防止新冠肺炎疫情擴散，取消香港、南韓、意大利的免簽證安排，惟泰國駐港總領事館發書面聲明澄清，港澳特區護照的持有人不受影響。受疫情影響，泰國屢次收緊旅客入境政策，如港人取消或更改前往泰國的航班，各航空公司的安排是怎樣？

【延伸閱讀】【泰國入境】港人遊泰毋須隔離 填健康申報表順利入境（附填表教學）

國泰航空：免費退款、免重新訂位或更改行程手續費

因應新冠肺炎疫情發展，國泰航空／國泰港龍航空為往來香港／泰國旅客作出下列安排：

1. 若乘客持有的國泰／國泰港龍航空機票發出日期為3月6日或以前，並於4月30日或之前完成旅程，其機票可獲免費退款；或

2. 若乘客於2月4日或之前預訂行程，而行程涉及任何於5月31日前往返香港的機票，旅客可更改有關預訂而毋須支付重新訂位或更改行程之手續費。若新機票價格較高，乘客可能需要支付票價差額，而更改後的旅遊日期必須爲2020年12月10日或以前。

不過，若旅客通過旅行社或第三方網站訂票，則需聯絡相關機構以作安排。

詳情可瀏覽：國泰航空

HK Express：退票或改期免手續費一次

香港快運（HK Express）指，將會向由即日至2020年3月31日期間往來香港及泰國之受影響旅客提供3個選擇：

1. 免費更改原定航綫之出發日期一次，旅客毋須支付票價差額，而新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；或

2. 免費更改為HK Express其他航綫一次，旅客必須支付票價差額，而新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；或

3. 申請退款，可透過HKExpress網站遞交退款申請。

詳細可瀏覽：HK Express

香港航空：退票或改期免手續費

香港航空由即日起為乘客豁免前往泰國機票重新訂位、更改航點及退票的費用。此規定適用於所有3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至4月30日往來香港及泰國的香港航空機票。

在重新訂位、更改航點方面，行程須於3月6日至4月30日往來香港及泰國，並須於4月30日或以前及出發前提出有關要求。而更改後的新出發日期必須爲原定出發日期的6個月內，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

豁免一次重新訂位費用，並符合情況包括：如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，或需收取或退回有關差額。重新訂位須受艙位供應限制，有關機票、稅項差額將由乘客支付。如乘客未有依時辦理登機手續（No-show），將不獲豁免有關費用。

免費更改香港航空其他航綫一次，並符合情況包括：如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。而更改航點須受艙位供應限制，有關票價、稅項差額將由乘客支付。如乘客未有依時辦理登機手續（No-show），將不獲豁免有關費用。

而取消行程及退票費用豁免只適用於由受影響出發日期起計算60內提交的退款申請。不能退款的機票如涉及受影響出發日期亦可獲豁免退款。如乘客未有依時辦理登機手續（No-show），將不獲豁免有關費用。

詳細可瀏覽：香港航空

責任編輯：曹佩鈞