  • 20°C
香港時間 : 2020312日 (四) 11:43
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】泰國收緊入境政策 即睇各航空公司退票或改期安排

消費錦囊 10:31 2020/03/12

分享：

【新冠肺炎】泰國收緊入境政策 即睇各航空公司退票或改期安排

泰國早前要求香港旅客入境時，須填寫健康申報表及自我隔離14日。昨日（11日）有報道指，泰國為防止新冠肺炎疫情擴散，取消香港、南韓、意大利的免簽證安排，惟泰國駐港總領事館發書面聲明澄清，港澳特區護照的持有人不受影響。受疫情影響，泰國屢次收緊旅客入境政策，如港人取消或更改前往泰國的航班，各航空公司的安排是怎樣？

【延伸閱讀】【泰國入境】港人遊泰毋須隔離 填健康申報表順利入境（附填表教學）

國泰航空：免費退款、免重新訂位或更改行程手續費

因應新冠肺炎疫情發展，國泰航空／國泰港龍航空為往來香港／泰國旅客作出下列安排：

1. 若乘客持有的國泰／國泰港龍航空機票發出日期為3月6日或以前，並於4月30日或之前完成旅程，其機票可獲免費退款；或

2. 若乘客於2月4日或之前預訂行程，而行程涉及任何於5月31日前往返香港的機票，旅客可更改有關預訂而毋須支付重新訂位或更改行程之手續費。若新機票價格較高，乘客可能需要支付票價差額，而更改後的旅遊日期必須爲2020年12月10日或以前。

不過，若旅客通過旅行社或第三方網站訂票，則需聯絡相關機構以作安排。

詳情可瀏覽：國泰航空

HK Express：退票或改期免手續費一次

香港快運（HK Express）指，將會向由即日至2020年3月31日期間往來香港及泰國之受影響旅客提供3個選擇：

1. 免費更改原定航綫之出發日期一次，旅客毋須支付票價差額，而新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；或

2. 免費更改為HK Express其他航綫一次，旅客必須支付票價差額，而新航班必須於2020年12月31日前出發，並須受機位供應限制；或

3. 申請退款，可透過HKExpress網站遞交退款申請。

詳細可瀏覽：HK Express

香港航空：退票或改期免手續費

香港航空由即日起為乘客豁免前往泰國機票重新訂位、更改航點及退票的費用。此規定適用於所有3月6日或以前經由全球辦事處發出，並於3月6日至4月30日往來香港及泰國的香港航空機票。

在重新訂位、更改航點方面，行程須於3月6日至4月30日往來香港及泰國，並須於4月30日或以前及出發前提出有關要求。而更改後的新出發日期必須爲原定出發日期的6個月內，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

豁免一次重新訂位費用，並符合情況包括：如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，或需收取或退回有關差額。重新訂位須受艙位供應限制，有關機票、稅項差額將由乘客支付。如乘客未有依時辦理登機手續（No-show），將不獲豁免有關費用。

免費更改香港航空其他航綫一次，並符合情況包括：如原定出發之機票已過期，重發機票的費用可獲豁免。而更改航點須受艙位供應限制，有關票價、稅項差額將由乘客支付。如乘客未有依時辦理登機手續（No-show），將不獲豁免有關費用。

而取消行程及退票費用豁免只適用於由受影響出發日期起計算60內提交的退款申請。不能退款的機票如涉及受影響出發日期亦可獲豁免退款。如乘客未有依時辦理登機手續（No-show），將不獲豁免有關費用。

詳細可瀏覽：香港航空

 

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【Asia Miles】Asia Miles換HK Express機票優劣全面睇
2020/03/05
【Asia Miles】Asia Miles換HK Express機票優劣全面睇
【武漢肺炎】4大訂房平台　最新退訂政策
2020/01/31
【武漢肺炎】4大訂房平台　最新退訂政策
【武漢肺炎】外國封關致旅行取消 旅遊保險咩情況先有得賠？
2020/02/15
【武漢肺炎】外國封關致旅行取消 旅遊保險咩情況先有得賠？
【新冠肺炎】日本暫停港人免簽 即睇各航空公司退票或改期安排
2020/03/06
【新冠肺炎】日本暫停港人免簽 即睇各航空公司退票或改期安排

最新專欄文章 更多

【抽濕機格價】消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？
2020/03/11
【抽濕機格價】消委會推介4款抽濕機 邊度買最平？
Payme新推「個人專屬 PayLink」即搶先設定免「撞名」 （附登記教學）
2020/03/11
Payme新推「個人專屬 PayLink」即搶先設定免「撞名」 （附登記教學）
機票 疫情 泰國 港龍航空 香港航空 國泰航空 HK Express 路透社 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【口罩返貨】卓悅全綫分店出售抗疫套裝！睇實全港連鎖店供貨詳情（不斷更新）
【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法
【派錢1萬元】港府擬用轉數快派1萬蚊　3大銀行轉數快申請方法
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
【口罩供應】8款本地生產口罩比較　一文睇晒口罩價錢、開售日期
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
學生津貼3500元 楊潤雄：首批津貼已發放至家長銀行戶口
【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元
【口罩供應】masHker本土好罩明天推慈善預售　「買2捐1」計劃售248元
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？