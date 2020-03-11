【定期存款】工銀亞洲大減一年港元定存息0.3厘 仍高踞同期榜首

▲ 繼滙豐今天全線減港元存息後，工銀亞洲亦調低短中長息。

銀行爭相搶閘於聯儲局議息前鬥快減息，最新是工銀亞洲全線減港元定期存款息率，如一年期定存大減0.3厘，新息率僅得1.85厘。

本來工銀亞洲是碩果僅存、提供一年息有2.15厘的銀行，如今已把兩厘息下架；但驟削長息後，其新息率在相同存期仍是最高，跟富邦看齊，皆報1.85厘而高踞榜首。

市場預期聯儲局將於下周四（3月19日）議息後，減息0.75厘或1厘；英國更於今天（3月11日）緊急減息0.5厘。

今日暫有兩間大行減港元定存息，除了工銀亞洲外，滙豐也全方位調低短中長息，降幅最多是一年期，驟減0.5厘，新息率至1.36厘。

滙豐又把半年期調低0.45厘至1.5厘，3個月則削0.4厘，新報1.56厘。這是作為龍頭大行的滙豐今年第4度減息。

而大中小行減定存息率絕不手軟，中銀香港 （02388） 早於昨天（10日）調低短中長息，更把3個月以上的兩厘息下架，當中3個月年息下調0.2厘後，新息率僅得1.8厘。

同樣，中銀又把一年存息削減0.2厘，至1.4厘，至於半年期的降幅較少，略減0.1厘，息率跟3個月看齊為1.8厘。

中銀減息後，其短中長息較減息後的滙豐為高，而中銀亦保持7天短存享2.18厘，但須先以外幣兌換作港元才享特惠息。

中銀更於一個月內3度減息，而3個月短存更是重災區，累削0.5厘。

專家預計，本周兩間發鈔行出手劈息，中小行將被逼再跟減。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪