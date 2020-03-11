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【MPF部署】環球股災MPF點部署好？ 強積金專家︰先認清自己的投資策略

退休及生活保障 18:17 2020/03/11

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【MPF部署】環球股災MPF點部署好？ 強積金專家︰先認清自己的投資策略

受新冠肺炎疫情全球蔓延的影響，環球股市急挫，本港強積金（MPF）亦見紅，據理柏（Lipper）最新報告顯示，2月整體MPF錄2.27%負回報，人均蝕近7,730元，當中，股票基金普遍錄得負回報，而債券基金錄得正數，成為逆市救星。打工仔現時應如何配置自己強積金資產，保障自己份退休金呢？

【延伸閱讀】2月MPF人均蝕7730元 港債回報最高

先了解自己是哪一種投資策略

特許公認會計師公會資深會員（FCCA）、強積金工具書《積金大反擊－投資智勝七招》作者梁世傑表示，各人的強積金投資策略有所不同，一般分為三大類型，一是「佛系不理」，二是趨勢型，三是價值型。

梁世傑指，因減息及避險心理，債券基金回報近期表現較好，所以有趨勢型的投資者應該已於1月、2月時轉為持有債券基金或65歲後基金之類，因此這類型投資組合會隨債券回報向好錄得資產增長；價值型的通常逢低增持，現時反而是轉入股票基金的好時機；「佛系」投資者反而最危險，通常在特大市況動盪時才開始關心強積金，此類投資者接收到的訊息是最慢及最亂，往往時機已過，以至最難作投資決定，梁世傑謂，此類型投資者「唔轉好過轉」。

梁世傑著有《積金大反擊－投資智勝七招》一書。

50歲開始降低組合風險

面對動盪市況，臨近退休的人士特別關心自己的強積金資產，梁世傑指投資市場是必定有升跌風險，低風險的投資回報一般較低的。

臨近退休人士宜從50歲起就要考慮降低投資組合風險，主要是因為大跌後的資產需要時間回復，而退休人士正正就是缺乏時間；此外，退休後沒有工作收入，理論上退休一刻的資產總值到達一生人的頂峰，更需要妥善管理。

因此，他建議這類人士的強積金資產不宜持有多於一半的股票基金，而如果現時100%股票基金的，就將未來供款買入債券基金、保守基金或保證基金，當市況回復後再多轉一些股票基金去低風險基金，務求將股票基金佔資產比例降低至50%以下。

對於年輕的打工仔，梁世傑補充：「打工仔愈年輕，所能承受的風險愈高，像近月10%至20%的回調，年輕打工仔未來仍可能會經歷十幾廿次，沒有甚麼大不了。」加上年輕人士供款總額不多，面對組合升跌，更能了解自己對風險的承受程度，為管理個人資產爭取經驗。

看好哪一類基金？

另外，現時強積金的股票基金主要以地區作區分，但較少以行業作區分。梁世傑指，在全球化的發展下，地區股票之間的差異較以往為少，最多只是升跌的先後次序。他視科技公司是重點投資領域，但現時強積金內沒有一隻成份基金單以科技為設定投資對象，他建議可以考慮以科技公司作主要持有物的美國股票基金，而大中華及亞太股票基金亦持有不少科技公司，科技股向好的話，這些地區的股票基金亦會受惠。

最後，梁世傑亦強調：「管理強積金的首要因素，就是要給自己制定一個適合自己風險承受能力的投資策略。」他舉例，趨勢型的投資策略是經常調動資產及轉換基金，需要投入精神及時間；價值型的，反而是捉緊「人取我與」的時機。所以，關鍵是自己以甚麼類型作為投資策略，與及自己能承受多少風險。他指：「沒有持守自己的投資策略，是過去幾十年錯誤管理強積金的主因。」

【延伸閱讀】Home Office管理強積金大法

責任編輯︰陳啟昌

欄名 : 疫市理財

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